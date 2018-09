Inhalt Seite 1 — Ökomesse: Reisen mit Verstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der „Reisepavillon“ ist die größte Messe des „anderen Reisens“ in Deutschland. Über siebzig Aussteller priesen am vorigen Wochenende in Hannover den „sanften Tourismus“.

Auf der Anfang März in Berlin stattfindenden Internationalen Tourismusbörse (ITB) fehlt in diesem Jahr der große Stand der tourismuskritischen Arbeitsgemeinschaft „Tourismus mit Einsicht“. Etliche Forderungen der Apostel des sanften Tourismus hat die Reiseindustrie mittlerweile übernommen – nicht immer aus besserer Einsicht, sondern meist aus Gründen höherer Profitabilität: Umweltbewußtsein läßt sich gut verkaufen.

So werden Kataloge inzwischen auf ungebleichtem Recyclingpapier gedruckt. Statt Einwegverpackungen stehen wieder Marmeladentöpfe und Milchkännchen auf den Frühstückstischen der Hotels. Außerdem bekommen Gäste erst dann ihre Handtücher gewechselt, wenn sie sie zuvor auf den Boden geworfen haben.

Doch auch die AG „Tourismus mit Einsicht“ warf das Handtuch und löste sich im vergangenen Jahr auf (ZEIT vom 7.8.1992). Personell ausgedünnt und finanziell kaum unterstützt, wollten die Tourismuskritiker nicht länger Feigenblatt und Ideenlieferant der Reiseveranstalter sein und traten von der Berliner Messebühne ab.

Der Rückzug der einsichtigen Kritiker bot dem Reisepavillon die Chance, aus dem Schatten der großen Reiseindustriemesse zu treten. Bereits zum dritten Mal fand 1993 am dritten Januarwochenende dieser „Marktplatz für anderes Reisen“ in Hannover statt. Über siebzig Aussteller drängten sich im kleinen Raschplatzpavillon auf der nunmehr größten alternativen Reisemesse Deutschlands. Rund 3000 Besucher strömten, an den Ausstellungstagen durch die unübersichtliche Messehalle. Informationen gab es über Liegerad- und Kanureisen in ökologisch intakten Regionen, über Urlaub im prämierten umweltfreundlichen Alpengasthof, auch über „sanfte Eltern-Kind-Reisen“.

Die Veranstalter des Reisepavillons, eine Bürgerinitiative sowie Kleinveranstalter aus Hannover, wollen die Inhalte des sanften Tourismus nicht auf die Umweltverträglichkeit des Reisens beschränkt wissen. Es gelte, auch die soziale und politische Verantwortlichkeit von Touristen und Reiseanbietern ins Blickfeld zu rücken.

Waidefried Zucker-Stenger, Marktforscher des Großveranstalters NUR und Teilnehmer des Messerahmenprogramms, kann allerdings mit der politischen Tendenz wenig anfangen. Er meint: „Eine Handvoll Tourismuskritiker hat sich künstlich und krampfhaft dieses neue Thema gesucht, seitdem die ökologische Seite von den großen Veranstaltern besetzt ist.“