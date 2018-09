Von Susanne Pollak

Diese Geschichte beginnt nach dem Ersten Weltkrieg, als Frankreich eine große Zahl ausländischer Arbeitskräfte aus Spanien, Italien, Mittel- und Osteuropa aufgenommen hat. Im Jahre 1930 zählt man dreieinhalb Millionen Gastarbeiter, die der Armut, der Diktatur oder Pogromen entflohen. Die meisten von ihnen sind Kommunisten. Sie organisieren sich in Gewerkschaften und gründen die M.O.I. (Main-d’Œuvre Immigrée – Organisation für ausländische Arbeiter).

Nach der Niederlage Frankreichs 1940 wurden viele deutsche Juden, die dort seit 1933 um Asyl nachgesucht hatten, in der M.O.I. aufgenommen. Aus den Internierungslagern im Südwesten flüchteten Spanier und Kämpfer der Internationalen Brigaden, um in den Reihen der M.O.I. weiter aktiv zu sein. Der Kampf um die Freiheit Frankreichs war auch ein Kampf um die Befreiung ihrer Länder. Für die Juden wurde es ein Kampf gegen die Vernichtung.

Am 21. August 1941 wurde ein deutscher Offizier in der Metrostation Barbès erschossen. Das war das Startzeichen für den bewaffneten Untergrundkampf der Kommunisten, die nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 mehr und mehr an den Rand gedrängt worden waren. Moskau hatte damals die KPF angewiesen, mit den Nazis zu kollaborieren.

Die Parteilinie änderte sich erst nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. „Plötzlich hieß es, wir sollten mit allen Mitteln gegen die Besatzer vorgehen“, erzählt der einstige jüdische Widerstandskämpfer Adam Rayski, „aber in der KP waren die Leute auf so etwas gar nicht vorbereitet. Nur wir, die Ausländer, die Juden, die Spanienkämpfer, konnten eingesetzt werden.“

Im April 1942 formierten sich die bewaffneten Verbände der Kommunistischen Partei innerhalb der F.T.P. (Francs-Tireurs et Partisans). Die Partisanengruppe F.T.P. und die Gastarbeitergruppe M.O.I. verschmolzen zu einer Kampftruppe. Die ausländischen Partisanen wurden nach ihrer Muttersprache in vier Einheiten gegliedert: 1. Ungarn und Rumänen; 2. eine jüdische Abteilung mit polnischen Juden; 3. Italiener; 4. Spanier und Armenier.

Die Untergrundkämpfer waren strengen Regeln unterworfen: Sie mußten jeden Kontakt zu Personen abbrechen, die sich nicht am Widerstand beteiligten, allein wohnen und niemals an einem gemeldeten Ort; sie durften weder Schwarzmarktgeschäfte betreiben noch während einer Aktion Ausweispapiere mit sich führen. Waffen sollten sie nur während einer Aktion bei sich tragen.