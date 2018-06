Als ich an einem Dezembermorgen auf dem Hamburger Flughafen ankam, waren nur zwei Beamte zur Paßkontrolle eingesetzt. Hamburg ist eine Weltstadt, doch wie die Reisenden so in zwei Reihen vor den beiden Durchgängen Schlange standen, fühlte ich mich an jene kleinen amerikanischen Flugplätze erinnert, die sich „International Airport“ nennen, weil täglich ein Flug nach Kanada oder Mexiko abgeht.