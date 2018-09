Inhalt Seite 1 — Barrikaden abgebaut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Mária Huber

Es gibt viel zu tun für Algirdas Brasauskas. Der erste direkt vom Volk gewählte Präsident des unabhängigen Litauens muß eine Wirtschaft ohne eigene Energiequellen aus der Krise führen und der frierenden Bevölkerung etwas wärmenden Optimismus vermitteln. Doch wenn der ehemalige Kraftwerksingenieur und frühere KP-Chef am 23. Februar seinen Amtseid ablegt, steht er wenigstens nicht völlig am Anfang. Der sechzigjährige Ex-Spitzensportler übernahm bereits im vergangenen November die Macht von Vytautas Landsbergis, nachdem bei den Parlamentswahlen im Herbst die Litauische Demokratische Arbeiterpartei unter seiner Führung haushoch über die nationale Befreiungsbewegung Sajudis gesiegt hatte. Es war eine persönliche Niederlage für Landsbergis gewesen, der Litauen als Staatsoberhaupt in die Unabhängigkeit geführt hatte.

Von den Umfragen präzise vorhergesagt, hat der bodenständige Brasauskas am vergangenen Sonntag sechzig Prozent der Stimmen erringen können. Sein Plädoyer für Privateigentum und Pragmatismus, für ausgewogene Reformschritte und soziale Abfederung brachte ihm vor allem auf dem Lande und in Wahlbezirken mit einem hohen Anteil nicht-litauischer Bevölkerung Vertrauen ein. In den traditionell antikommunistischen und nationalistischen Hochburgen wie Kaunas votierten vor allem jüngere Wähler für den Weltbürger Statys Lozoraitis. Der 69jährige Botschafter Litauens in den USA erzielte einen beachtlichen Erfolg. 38 Prozent der Litauer hätten gerne den Mann „mit neuen Ideen“ als Präsidenten und seine elegante italienische Frau als First Lady gesehen. Für die Mehrheit der 2,5 Millionen Wahlberechtigten war indessen seine Antwort auf die Strukturkrise der Wirtschaft – „Wir müssen etwas tun“ – nicht gerade überzeugend.

Brasauskas ist als Person populär und als Politiker geachtet. Dennoch hat er nach Meinung der hauptstädtischen Elite in Vilnius in erster Linie von den Protestwählern profitiert. Denn Lozoraitis erschien mit Landsbergis im Rücken nicht als „unabhängiger Kandidat“. Und Landsbergis war mit seinen Machtallüren und seiner Märtyrermiene auch für viele jener Wähler unerträglich geworden, denen ein Präsident ohne kommunistische Vergangenheit lieber gewesen wäre.

Der „konvertierte“ Brasauskas überzeugte durch sein Bekenntnis für eine unabhängige Presse mehr als der Demokrat Landsbergis, der auf jede Kritik beleidigt reagiert und die freie Berichterstattung einzuschränken versucht hatte. Deshalb blieben Waffen- und Finanztransaktionen mit den Krisenregionen in Moldawien und im Kaukasus im dunkeln. Auch über die Unterstützung aus den Vereinigten Staaten gab es keine präzisen Informationen.

Brasauskas erscheint den Bürgern ehrlicher und zugänglicher. Seit er in das gelbe Parlamentsgebäude eingezogen ist, hat sich dort der Stil geändert. Landsbergis hastete noch mit einer ganzen Truppe von Leibwächtern durch das Hohe Haus, als ob er vom „Reich des Bösen“ ständig eingeholt werden könnte. Seine Unnachgiebigkeit gegenüber Moskau wurde zur Manie. Die Sperren um das Parlament, die Litauens Bürger im Januar 1991 gegen den drohenden Staatsstreich von sowjetischen Kommunisten und KGB-Truppen errichtet hatten, ließ Landsbergis auch nach dem Zerfall der Sowjetunion nicht räumen. Nur als königlicher Besuch aus Dänemark ins Haus stand, wurden die Betonblöcke für die Zeit der Zeremonie aus dem Wege geschafft.

Brasauskas hat die Barrikaden inzwischen abtransportieren lassen. Der neue Präsident braucht keine Mauern gegen Moskau. Er war der erste gewesen, der Litauen aus dem Sowjetimperium herauszulösen versuchte. Ende 1989 trennten sich die litauischen Kommunisten unter seiner Führung von der KPdSU. Im Gegensatz zu Landsbergis vermeidet Brasauskas nationalistische Töne dort, wo sie nicht angebracht sind.