In der Stunde der Not sucht man den Rat der Weisen: Aufgeschreckt von der rapide verschlechterten Konjunktur, haben verschiedene Politiker ein Sondergutachten des Sachverständigenrates gefordert, so auch der scheidende wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Wolfgang Roth. Doch die Bundesregierung hat die fünf Weisen noch nicht um ein Sondergutachten gebeten. Und der Vorsitzende des Rates, Herbert Hax, sieht ein Problem für eine neue Prognose: „Politisch ist noch zuviel unterwegs.“ Hax erinnert daran, daß die Weisen in ihrem Jahresgutachten 1992/93 die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte angemahnt haben. Die bislang bekanntgewordenen Ansätze überzeugen ihn nicht: „Man redet zuviel über Steuererhöhungen und zuwenig über Einsparungen.“ Wenn das Bild sich etwas klärt, sei nicht ausgeschlossen, daß der Sachverständigenrat auf einer seiner nächsten Sitzungen beschließe, ein Sondergutachten zu erstellen. Logistisch sind die Weisen auf einen Schnellschuß vorbereitet: „Wir haben schon mal in vierzehn Tagen ein Gutachten gemacht“, erläutert Hax.

Während sich Verteidigungsminister Volker Kühe derzeit um eine weitere Verkleinerung der Bundeswehr mit weniger Soldaten bemüht, sorgt sich Familienministerin Hannelore Rönsch um den Truppennachwuchs. In einem Interview mit den Kieler Nachrichten beklagt die Ministerin Rühes Vorschlag, Bezieher höherer Einkommen sollten auf Kindergeld verzichten. „Ich werde Herrn Rühe sagen, daß es wichtig ist, Eltern in ihrem Kinderwunsch zu unterstützen. Schließlich braucht der Verteidigungsminister auch genügend junge Soldaten, um eine wehrtüchtige Armee aufrechterhalten zu können.“

Bei ihrer wehrtüchtigen Bemerkung hat die Ministerin offenbar übersehen, daß Kollege Rühe schon jetzt nicht alle wehrpflichtigen Jugendlichen unterbringen kann. Mit einer personell noch stärker reduzierten Armee wird sich die Frage nach der Wehrgerechtigkeit zwischen Dienender und Nichtdienenden immer stärker stellen. Die Rönsch-Devise „Kinder für Rühe“ dürfte das Problem kaum entschärfen.

Rätselraten herrscht in Bonn über die Motive des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton, den Europäern mit einem Subventionswettlauf bei den Zivilflugzeugen zu drohen, falls sie nicht die Beihilfen für den Airbus abschaffen. Seit Juli vergangenen Jahres gibt es ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Gemeinschaft, mit dem der seit Jahren schwelende Streit über die Subventionen für die Luftfahrtindustrie beigelegt wurde.

Das Bonner Wirtschaftsministerium reagiert empfindlich auf Clintons Vorstoß, weil noch unter der Ägide des inzwischen ausgeschiedenen Parlamentarischen Staatssekretärs Erich Riedl die von den Amerikanern häufig attackierte Wechselkursgarantie für Daimler-Benz aufgehoben wurde. Sie sicherte die Stuttgarter gegen Wechselkursverluste beim Airbus ab. Die Garantie abzuschaffen war ein heikles Geschäft, weil Daimler nicht ohne weiteres darauf verzichten wollte. Als Ausgleich hat der Bund seinen Anteil an der Deutschen Airbus von zwanzig Prozent auf Daimler übertragen, wofür nur unter bestimmten Umständen eine Bezahlung erfolgen muß.

Auch innerhalb der Regierungsfraktionen stoßen die Widersprüche und Unklarheiten beim Umgang mit den Treuhandunternehmen in Ostdeutschland auf Kritik. „Wenn man sich nicht von der Illusion verabschiedet, gleichzeitig sanieren und privatisieren zu können, wird alles plattgemacht“, sagt Paul Friedhoff von der FDP drastisch. Trotz aller Ankündigungen gebe es noch kein erfolgversprechendes Konzept für die verbleibenden Industriebetriebe mit überregionalem Absatz. „Wenn die Treuhand nicht sagen kann, wie lange diese Betriebe noch existieren oder zu wem sie anschließend geschlagen werden, bekommt sie nicht die hervorragenden Manager, die sie braucht.“ Friedhoff will erreichen, daß der neukonstituierte Treuhandausschuß des Bundestages die Berliner Anstalt und das Finanzministerium zu mehr Kohärenz drängt.

