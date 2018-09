Inhalt Seite 1 — Masse statt Klasse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans Harald Bräutigam

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Für Kranke auf der Suche nach dem „richtigen“ Arzt gilt dieser Satz auch umgekehrt: Wer die Qual hat, hat die (schier uferlose) Wahl, denn der Wunsch von Patienten nach dem richtigen Arzt ist groß. Die Ärztekammern jedoch sprechen keine Empfehlungen aus: Einmal, so sagen sie, fehle ihnen der Überblick über Erfolg und Mißerfolg von Kollegen, und zum andern verbiete das Gesetz über unlauteren Wettbewerb die namentliche Nennung von Ärzten oder Krankenhäusern.

Solche Skrupel scheinen Focus, nach wohlgemuter Selbsteinschätzung das „Moderne Nachrichtenmagazin“, fremd zu sein. In dreizehn Folgen wollen sie dem Leser eine Hitliste „der 500 besten Ärzte Deutschlands“ präsentieren. Das Blatt versucht damit etwas, was Ärztekammern oder wissenschaftliche Fachgesellschaften dem ängstlichen Patienten aus guten Gründen verweigern. Denn sie wissen wenig über Behandlungserfolge oder Mißerfolge der Kollegen in Klinik und Praxis.

Das hat damit zu tun, daß Mißerfolge weder auf Tagungen noch in der Fachliteratur so gerne publiziert werden wie Erfolgsmeldungen. Ärzte, besonders die operativ tätigen, sind naturgemäß Optimisten und leiden nach Meinung des Tübinger Gynäkologen Hans Hirsch häufig an einer „selektiven barmherzigen Vergeßlichkeit“, was die Komplikationsquote ihrer Eingriffe betrifft. Hinzu kommt, daß die anekdotischen Berichte über den Zusammenhang von angeblichen Fehlleistungen und mißlichem Operationsausgang nur schwer beurteilt werden können. Da schweigen die Kollegen lieber, ehe einer riskiert, derjenige gewesen zu sein, der den verhängnisvollen Ratschlag gegeben hat.

Focus ist von diesen Sorgen frei und macht mit Herzspezialisten den Anfang. Der ist nicht schwer, weil nur gezählt werden muß: Herzoperationen, Herzkranzgefäßerweiterungen, Bluthochdruckbehandlungen und Herzkatheteruntersuchungen – wer die meisten Eingriffe gemacht hat, ist Sieger. So einfach ist das, wenn weder Operationsart noch Ergebnis mitgeteilt werden. Völlig fehlen wichtige Angaben, um die Seriosität und Kompetenz eines Arztes bewerten zu können: die Qualität der Indikation, die triftige Begründung für den Eingriff. Dabei hätten die Verfasser der Hitliste an dies und auch an die Behandlungsergebnisse ohne Schwierigkeiten herankommen können.

In Deutschland gibt es seit ungefähr einem Jahr bei der Ärztekammer Nordrhein in Düsseldorf die von den Herzchirurgen Peter Kalmar und Eberhard Struck eingerichtete Stelle für „Qualitätssicherung Herzchirurgie“. Dort hätte Focus nicht nur die Operationsergebnisse und die Operationsindikation in Erfahrung bringen können, sondern hätte zweifellos auch bemerkt, daß nur ein Teil der angeblich „besten Ärzte“ sich an der Qualitätssicherung beteiligt. Doch Focus ist nur an (Auflage-)Zahlen interessiert – so sehr, daß in mehreren Fällen die Zahl der Eingriffe, die von Mitarbeitern einer Klinik vorgenommen wurde, kurzerhand dem Chef angerechnet werden. Peter Kalmar kennt diese Unehrlichkeit: „Die Operationszahlen sind zur Meßlatte der Berühmtheit geworden.“

Zählen ist ja noch vergleichsweise einfach. Aber wie errechnet man den guten Ruf und die wissenschaftliche Reputation eines Arztes? Auch das ist für Focus und die zu Rate gezogenen Erlanger Medizin-Psychologen Siegfried Lehrl und Elmar Gräßel kein Problem. Sie halten sich an den in den Vereinigten Staaten entwickelten Science Citation Index, der alljährlich mit Hilfe eines Computerprogramms ermittelt, wie häufig ein Wissenschaftler von einem anderen zitiert wird. Eine todsichere Methode – meinen die beiden Psychologen, denn „Blödsinn zitiert man nicht“. Aber eigentlich sollten sie aus eigener Erfahrung wissen, daß nicht nur Journalisten, sondern auch Wissenschaftler häufig an einer sogenannten Tinten-Inkontinenz, dem verbreiteten Leiden des Vielschreibens, erkranken.