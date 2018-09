Von Wolfgang Zank

„Es sind immer jene Nationen arm, in denen die Produkte des Landes, die für das Leben am notwendigsten sind, besonders wenig kosten.“

François Quesnay

François Quesnay war schon über sechzig und hatte eine brillante Karriere als Arzt hinter sich, als er anfing, über ökonomische Probleme zu schreiben. Binnen weniger Jahre verfaßte er eine Serie von Schriften, die auf die Gebildeten seiner Zeit gewaltigen Eindruck machten und dann Generationen von Ökonomen aller Schulen faszinierten. Noch zweihundert Jahre später nannte der amerikanische Nobelpreisträger Wassily W. Leontief ihn als Inspirator für seine eigenen bahnbrechenden Input-Output-Analysen. Auch für die moderne Entwicklungspolitik sind manche seiner Rezepte aktuell. Aber Quesnay war auch ein Pionier verhängisvoller Irrtümer, die bis in die heutige Zeit immer wieder begangen wurden.

Quesnay wurde 1694 als achtes von dreizehn Kindern in dem Dorf Méré bei Versailles geboren. Mit elf konnte er noch nicht lesen, bekam dann aber Unterricht bei einem Tagelöhner und später wahrscheinlich bei einem Pfarrer. Im Jahre 1711 zog er nach Paris und ging in die Lehre als Kupferstecher. Quesnay wohnte mitten im Quartier Latin und konnte Kollegs an der Medizinischen Fakultät und chirurgische Kurse besuchen. Als Zeichner nahm er an den Visiten der Chefärzte im Hôtel-Dieu teil. Daneben studierte er Botanik, Chemie, Mathematik und Philosophie. Mit 23 Jahren erhielt Quesnay das heißersehnte Chirurgen-Diplom und ließ sich mit seiner Frau in Mantes, am Unterlauf der Seine, nieder. Er ließ zur Ader, zog Zähne, operierte und verfaßte wissenschaftliche medizinische Abhandlungen. 1749 machte Madame de Pompadour, die Mätresse König Ludwig XV., ihn zu ihrem Leibarzt. Er bezog eine Wohnung im Entresol, im Zwischengeschoß des Schlosses von Versailles. Der kleine, etwas gebeugt gehende Doktor wußte um viele Geheimnisse bei Hofe, konnte aber schweigen. Stets war er zur Stelle, wenn dem Monarchen, nach übermäßigem Champagner-Genuß, im Gemach der Marquise unwohl wurde.

In Versailles gewannen ihn die Philosophen Denis Diderot und Jean d’Alembert zur Mitarbeit an ihrem gigantischen Projekt einer Enzyklopädie: Das gesamte Wissen der Zeit sollte zusammengetragen werden, um dem rationalen, aufklärerischen Denken zum Durchbruch zu verhelfen. Quesnay übernahm zunächst zwei philosophische Arbeiten, widmete sich dann jedoch Fragen der Landwirtschaft.

Rund 85 Prozent aller Franzosen lebten damals von der Landwirtschaft. Dennoch war ausgerechnet dieser Sektor seit Jahrzehnten vom Staat vernachlässigt worden. Hungerkatastrophen hatte es zwar seit 1709 nicht mehr gegeben, aber noch immer konnten Mißernten die Brotpreise verdreifachen und Handwerker und Arbeiter in den Städten in Aufruhr treiben. Gleichzeitig zogen dann Tausende von verarmten Bauern, die nicht genug ernteten und sich kein Brot kaufen konnten, als Bettler und Diebe übers Land.