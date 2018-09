Eigentlich müßten die Leute von McKinsey im Augenblick alle Hände voll zu tun haben, denn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die Arbeit von seriösen Unternehmensberatern ganz besonders gefragt. Aber im Fall der verlustreichen Deutschen Lufthansa fühlen sich die Sanierungsexperten offenbar unterbeschäftigt. Sie wollen einen großen Auftrag an Land ziehen, das heißt dem Lufthansa-Vorstand den einzig richtigen Weg weisen, die Airline wieder in eine stabile Fluglage zu bringen.

Dagegen ist nichts einzuwenden. Mehr als fragwürdig erscheint allerdings das Mittel, das McKinsey offensichtlich anwandte, um an den Auftrag zu kommen. Es gibt kaum Zweifel, daß die Unternehmensberater, die seit Jahren für die Lufthansa Teilprobleme lösen helfen und Zugang zu den wichtigen Firmendaten haben, Horrorzahlen über zu erwartende Defizite in die Öffentlichkeit lancierten. Danach sollen bis 1996 noch einmal vier Milliarden Mark Betriebsverluste eingeflogen werden. Rote Zahlen in dieser Größenordnung könnte die Airline ohne neues Kapital nicht verkraften. Die Folge wären Illiquidität und Konkurs.

Der Vorfall zu Beginn dieser Woche zeigt zweierlei: Erstens verrohen die Sitten in der Wirtschaft weiter, und der Umgang mit internen Daten von Unternehmen wird leichtfertiger. Wer eine Gesellschaft mit noch über 50 000 Mitarbeitern und den Vorstand derart ins Zwielicht bringt, handelt zumindest fahrlässig. Nur Insidern dürfte dabei auffallen, daß im McKinsey-Papier die Verluste für die kommenden vier Jahre bis auf die einzelne Million genau hochgerechnet werden – bei all den Unwägbarkeiten im Weltluftverkehr gerade für Experten wenig überzeugend.

Zweitens demonstriert die Indiskretion aber auch, wie riskant die Zukunft der Lufthansa ist – wenn die Dinge schlecht laufen. Stimmen dagegen die Perspektiven des Vorstandes unter Jürgen Weber, der erst vor achtzehn Monaten die vom Vorgänger Heinz Ruhnau heruntergewirtschaftete Airline übernahm, können bereits 1994 oder spätestens ein Jahr danach wieder schwarze Zahlen ausgewiesen werden. In den nächsten zwei Jahren sollen weitere 7000 Jobs entfallen, was das Ergebnis um eine Milliarde verbessert, und die Sachkosten noch einmal um 1,2 Milliarden sinken.

Solche Einsparungen sind unumgänglich, denn ein Jahr wie 1992 kann sich Lufthansa kein zweites Mal leisten. Den Betriebsverlust von vorher nie dagewesenen 1,2 Milliarden Mark kompensierte der Vorstand teilweise, indem er Tafelsilber verscherbelte: zum Beispiel die Verwaltungszentrale in Köln.

Auch wenn Lufthansa die Kosten unter Kontrolle bekommt – ohne höhere Erträge kann die Sanierung nicht klappen. Hier liegen die größten Risiken, denn die Ticketpreise stehen nach wie vor unter Druck. Die Finanzplanung der Kranichlinie rechnet dennoch mit vier Prozent höheren Erlösen – das könnte leicht schiefgehen. Die überdimensionierten Flotten der Airlines werden auch in Zukunft für harte Preiskämpfe sorgen.

Wie trübe die Aussichten einzuschätzen sind, machte ausgerechnet American Airlines überdeutlich. Wegen drohender Verluste auch in Zukunft erwägt die Mutterfirma der größten westlichen Fluggesellschaft, sich ganz aus diesem unrentablen Geschäft zurückzuziehen.

Heinz Blüthmann