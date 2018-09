Es wird wohl doch noch etwas anderes, etwas mehr gewesen sein als bloßer Pragmatismus im Dienste der Entspannungspolitik, das einst Franz Josef Strauß einem Leonid Breschnjew so herzlich die Hände schütteln ließ. Vermutungen dieser Art steigen in dem Betrachter auf, wenn er in diesen Bildband schaut, der das ganze ökologische und landschaftliche Desaster dokumentiert, das eine der Lieblingsunternehmungen des verblichenen Bayern-Chefs, der Rhein-Main-Donau-Kanal, im einst schönen Tal der Altmühl angerichtet hat. Denn irgendwie erinnert dieses Wirklichkeit gewordene Wahnprojekt doch sehr an jene inzwischen längst zu den Akten gelegten Pläne der Kreml-Despoten, Flüsse, ja ganze Ströme umzuleiten. Wie schade nur, daß für dergleichen Monstrositäten Bayern dann doch etwas zu klein ist. Aber, immerhin, die gigantische Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf – das schien möglich. Und es wurden schließlich gebaut: der Unsinnsflughafen von Erding und, natürlich, der Kanal. Wie Triebtäter, die vernichten müssen, was sie zu lieben vorgeben, haben die Korruptokraterl der bayerischen Staatspartei das Unternehmen zur Auslöschung der wundervollen Landschaft ihrer Heimat nach Kräften gefördert – alles, versteht sich, im Dienste der Industrie und des Wachstums beziehungsweise „im Interesse der Menschen“. Und so wurde durch das einzigartig unberührte Altmühltal eine gigantische „Wasserautobahn“ getrieben, trostlose Ödnis um sich breitend. In ihrem Buch „Der alte Kanal – Der neue Kanal“ haben Herbert Liedel und Helmut Dollhopf das ganze Ausmaß der Verwüstung in vergleichenden Farbbildern dokumentiert. Entstanden ist dabei eine meßtischblatt-exakte, nüchterne Fallstudie über eines der größten Umweltverbrechen der letzten Jahrzehnte. Schade nur, daß nicht auch die „Verantwortlichen“, die Täter, mit Namen und Bild genannt sind! Wie unsinnig dieses Bauwerk dabei auch in ökonomischer Hinsicht ist, analysiert der Textautor Kurt Endres überzeugend und eindringlich: „Was man durch den Kanalbau gewinnen wird, ist ungewiß, was man aber allein durch den Bau bereits an wertvoller Landschaft verloren hat, weiß man sehr wohl.“

Benedikt Erenz

Herbert Liedel/Helmut Dollhopf:

Der alte Kanal – Der neue Kanal

Landschaftsverluste im Altmühltal; Stürtz Verlag, Würzburg 1992; 128 S., Abb., 58,– DM