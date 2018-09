In Font Romeu, einem Luftkurort der östlichen Pyrenäen, stirbt der sechzehnjährige Michele Luzzati an Lungentuberkulose. Zu seinem Grab auf dem örtlichen Friedhof geleiten ihn außer seinem Onkel Leandro Barbanzano nur der Erzähler und dessen Mündel, der junge Frantz H , der sich mit Michele angefreundet hatte. Barbanzano ist Buchhändler und lebt in Nordafrika; dort besucht ihn Jahre später der Erzähler, der ausdrücklich als "Monsieur du Gard" angesprochen wird. Die beiden Männer reisen gemeinsam nach Marseille, und auf der Überfahrt erzählt Barbanzano "unumwunden wie die Dinge sich zugetragen haben".

Michele war nämlich nicht der Neffe, er war der Sohn Leandro Barbanzanos. Der hatte jahrelang mit seiner älteren Schwester Amalia ein inzestuöses Verhältnis gehabt, und als ihr Vater sie mit einem älteren Mann, dem Buchhandelsgehilfen Luzzati, verheiratete, wurde Michele unauffällig in die wachsende Kinderschar integriert.

"Die Blutsverwandtschaft von Eltern treibt oft merkwürdige Blüten", sinniert Barbanzano und streift die Frage, ob ihn vielleicht eine Schuld an Kränklichkeit und frühem Tod Micheles treffe. Sonst aber ist die Erzählung "Das Geständnis" von Roger Martin du Gard (aus dem Französisicher gesetzten Spannungsakzenten.

Die Erzählung bildete ein Intermezzo in Martin du Gards Arbeit an dem Romanzyklus "Die Thibaults"; der Stoff sei frei imaginiert, hat er 1946 erklärt. 1931 erschien "Confidence africaine" im Februarheft der Nouvelle Revue Fran1 Gide rühmte in seinem Tagebuch die "handwerkliche Vollkommenheit" der Erzählung, und an den Autor schrieb er am 2. Februar 1931: "Flaubert würde Sie küssen Wir unsererseits sollten ihn lesen.