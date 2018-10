Inhalt Seite 1 — Das Wunder vom Lago Maggiore Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helga Keßler

Da standen sie nun, die aus dem Südbadischen angereisten Kreisräte, und schwärmten: "wunderbare Architektur", "das Ding könnten wir sogar neben das Kurhaus stellen". Das "Ding" ist eine Müllbehandlungsanlage, entworfen von dem schweizerischen Stararchitekten Mario Botta. Doch nicht dessen gelungenes Design hat die Kommunalpolitiker nach Verbania an den italienischen Teil des Lago Maggiore gelockt, sondern ein neues Verfahren. "Thermoselect" haben es die Erfinder genannt, weil es unter Einwirkung hoher Temperaturen die metallischen, mineralischen und organischen Bestandteile des Mülls voneinander trennt. So ließe sich Abfall zu 99,5 Prozent für die Energie- und Rohstoffgewinnung nutzen, verspricht Thermoselect, und das bei "Nullemission" und zu einem sensationell niedrigen Preis. 150 Millionen Mark soll eine Thermoselect-Anlage für eine Jahreskapazität von 150 000 Tonnen Müll kosten – etwa ein Drittel einer modernen Müllverbrennungsanlage.

Das klingt den von Müllsorgen geplagten Kommunalpolitikern wie Musik in den Ohren. Seit Wochen schon wallfahren Stadtväter zusammen mit Journalisten, Ingenieuren und Wissenschaftlern zum "Mekka des Abfalltourismus", um das "Wunder" zu bestaunen. Dabei quält sie die Sorge, daß sich das "Müllei des Kolumbus" als Windei entpuppen könnte. Also nehmen sie die Anlage intensiv unter die Lupe, um nach möglichen Haken zu suchen, allerdings wurden noch keine gefunden. Vielmehr bestätigten sich bisher die Versprechen der Betreiber. Seit Oktober läuft die Anlage im Probebetrieb. Schon hat sich die Badenwerks-Tochter Useg die Exklusivrechte für Baden-Württemberg gesichert. Einen Käufer gibt es noch nicht, aber die Zahl der Interessenten wächst stetig.

Im Dreistundenrhythmus treffen Reisebusse ein. Mancher Kommunalpolitiker ist schon zum dritten Mal dabei. Selbst der WWF war schon da. Die Naturschutzorganisation sorgte sich um die artgerechte Haltung der beiden Papageien, die in der Eingangshalle krächzen. Die Fragerei nervt die Thermoselect-Leute allmählich. Anita Riegel, Verkaufsleiterin für Deutschland, verliert zuweilen die Kontrolle über ihre Mundwinkel. Dem Chemieprofessor Rudi Stahlberg, einst beim Ost-Energiekombinat Schwarze Pumpe tätig, gelingt immerhin ein süffisantes Lächeln über die stets gleichen Fragen. Zum x-ten Mal erklärt er die "einfachen Prinzipien" des Verfahrens.

Erstes Prinzip: Kompaktieren. Große Pressen verdichten den völlig unsortierten Müll auf ein Zehntel seines Volumens. Zweites Prinzip: Entgasen und Transformieren in Kohle. Ein Schubofen transportiert den Müllpfropfen durch einen luftdicht abgeschlossenen und beheizten Entgasungskanal. Am Ende der Strecke, nach fünfzehn Metern, ist das Material 600 Grad heiß. Es ist "getrocknet, hat die Hälfte seines Gewichts verloren, und die organischen Stoffe sind verkohlt", erklärt Stahlberg. Drittes Prinzip: Vergasen der Kohle und Verflüssigen der mineralischen und metallischen Bestandteile. Dies geschieht im Kernstück der Anlage, einem Hochtemperatur-Gasofen. Dort wird der verschwelte Müll bei Temperaturen von 2000 Grad mit reinem Sauerstoff behandelt. Es entsteht nutzbares Synthesegas, eine Mischung von Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserstoff und Wasserdampf. Der anorganische Rest sammelt sich als Schmelze am Boden des Reaktorbehälters. Mineralische und metallische Schmelze werden getrennt, verfestigt und stehen dann wieder als "Rohstoffe" zur Verfügung, sagt Stahlberg.

Auf Nachfragen räumt er ein, daß bei der Gasreinigung geringe Mengen Sondermüll anfallen. Auch die Wiederverwertbarkeit der Endprodukte erweist sich bei genauer Betrachtung als gering. Das Metallgranulat enthält vor allem Eisen, vermischt mit Nickel, Kupfer und Chrom. Besonders wertvoll ist dieser "Rohstoff" nicht. "Der Schrotthändler bezahlt ihnen nichts dafür, er verlangt aber auch nichts", sagt Stahlberg. Der glasartige mineralische Rest, den Thermoselect als Zementersatzstoff, als Füllmaterial im Tiefbau oder als Wärmedämmstoff anpreist, läßt sich immerhin problemlos deponieren. Schon überzeugender ist die im Vergleich zur Müllverbrennung deutlich verbesserte Abgasbehandlung. Die im Reaktor entstehenden Gase werden schockgekühlt – die gefürchteten Moleküle Dioxine und Furane können dann nicht mehr entstehen. Das Synthesegas wird in mehreren Schritten gereinigt. Erst vor wenigen Tagen hat der rheinisch-westfälische TÜV die gute Qualität des Synthesegases bestätigt. Auch die Ergebnisse der Analysen von Metall- und Mineralgranulat sowie des Abwassers entsprechen den Angaben der Thermoselect-Betreiber. "Darauf sind wir stolz", sagt Anita Riegel.

Weitere Fragen sind unerwünscht. "Unsinnig" erscheint ihr die Frage, welche Müllzusammensetzung das Thermoselect-Verfahren benötigt. "Die Technik muß unabhängig davon funktionieren." Warum sagt sie nicht gleich, daß der "Allesfresser" ein vernünftiges Gemisch von organischem und anorganischem Material benötigt? Auch will sie zunächst nicht verstehen, weshalb sich die Kommunalpolitiker um ihre Abfallwirtschaftskonzepte sorgen. Dann kontert Frau Riegel: "Vermeiden und verwerten Sie doch – und geben uns dann den Rest." Ach, es ist mühsam. Ja, wissen denn die guten Kreisräte immer noch nicht, daß Thermoselect den benötigten Sauerstoff selbst herstellen kann? Den Strom dafür soll das Synthesegas liefern, auch die Energie für die Beheizung.