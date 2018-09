Ist die Privatisierung der deutschen Autobahnen wirklich das Ei des Kolumbus, wie der Bundesverkehrsminister immer wieder versichert? Kann die von Günther Krause langfristig angepeilte Autobahn AG mit privaten Aktionären die Verkehrsprobleme lösen und das Transitland Bundesrepublik vor dem drohenden Verkehrsinfarkt bewahren? Auf den ersten Blick scheinen die Argumente einleuchtend. Weil Anteilseigner überhaupt nur zu gewinnen sind, wenn sie auch Aussicht auf Gewinn haben, ist die Privatisierung des Autobahnnetzes zwangsläufig mit der Einführung von Autobahngebühren verbunden. Damit würde Krauses Variante des Verursacherprinzips verwirklicht: Die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur müßten die jeweiligen Nutzer bezahlen und nicht mehr der Steuerzahler. So würde sogar dem Umweltschutz Genüge getan, suggeriert Krause, weil mancher auf die teure Autobahnfahrt verzichten würde.

Das eigentliche Motiv ist viel schlichten Der Verkehrsminister braucht Geld, viel Geld. Er muß die Bahn von ihrem Schuldenberg befreien oder zumindest beim Schuldendienst entlasten, vor allem aber verschlingt der Ausbau des Straßennetzes in Ostdeutschland viele Milliarden. Immerhin stellen die Autobahnen ein beträchtliches Vermögen dar – rund 140 Milliarden Mark. Wenn der Bund via Autobahn AG knapp die Hälfte davon versilbert, fließen aus dem Verkaufserlös rund 70 Milliarden in die Staatskasse. Dazu kommt dann noch der Anteil an den Gebühreneinnahmen.

Doch schon an diesem Punkt werden die Pläne fragwürdig. Der Verkehrsminister ist dabei, sich Sondertöpfe zu schaffen – erst mit der De-facto-Zweckbindung der Mehreinnahmen aus der Mineralölsteuererhöhung und dann mit den Autobahnerlösen. Weder der Finanzminister noch das Kabinett, noch das Parlament hätten in der Praxis ein Mitspracherecht – und das wäre unerträglich: Die Verkehrsprojekte brauchten nicht mehr mit anderen kostenträchtigen Vorhaben zu konkurrieren, die Optimierung des gesamten Staatsetats würde verhindert.

Die Privatisierung der Autobahnen kollidiert darüber hinaus mit gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Es gehört zu den klassischen Aufgaben des Staates, im Interesse der Wirtschaft für eine gute Infrastruktur zu sorgen. Ausgerechnet von dem Vorsitzenden seines eigenen wissenschaftlichen Beirats mußte sich der Verkehrsminister belehren lassen, daß schon Adam Smith, der Urvater der Marktwirtschaftler, den Bau und Betrieb von Straßen als eine Staatsaufgabe außerhalb des Marktmechanismus bezeichnet hat. Welcher gewinnorientierte private Investor hätte auch ein Interesse an einer Autobahn durch ein strukturschwaches Gebiet?

Das berechtigte Gewinnstreben der potentiellen Finanziers ist der entscheidende Schwachpunkt in den Privatisierungsplänen. Private Anteilseigner an dem Autobahnnetz haben geradezu einen Anspruch darauf, daß ihr Unternehmen gewinnorientiert arbeitet. Das bedeutet aber, daß die Autobahn AG darauf ausgerichtet sein muß, die Strecken optimal auszulasten und möglichst hohe Einnahmen zu erzielen. Nicht weniger Verkehr, wie es volkswirtschaftlich und umweltpolitisch sinnvoll ist, wäre das Ziel, sondern so viel Autos auf den Autobahnen wie irgend möglich. Dazu ließe sich das von Krause gepriesene intelligente Gebührensystem – hohe Gebühren in den Stoßzeiten und niedrige Maut in verkehrsarmen Zeiten – hervorragend einsetzen.

So sinnvoll die Privatisierung von Staatsvermögen sein kann, der (Teil-)Verkauf der Autobahnen ist ein Irrweg – kein Ei des Kolumbus, nur ein Ei von Krause. Wilfried Herz