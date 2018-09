Von Martin Merz

Vitöria/Säo Paulo

Nie wieder!“ heißt die Dokumentation über Folter und Repression in der brasilianischen Militärdiktatur. „Brasil: Nunca Mais“ erschien 1985, herausgegeben von der Erzdiözese São Paulo. Dort hatte unter dem Schutz von Kardinal Paulo Everisto Arns eine Menschenrechtskommission mutigen Widerstand geleistet gegen die Willkürherrschaft der Militärs und ihre Doktrin der „Nationalen Sicherheit“. Das Buch setzte damals ein Zeichen gegen die Generalamnestie für Verbrechen der Militärs und ihrer Schergen. Was allzugnädig zugedeckt wurde, um den Diktatoren die Machtübergabe zu erleichtern, macht nun der Demokratie böse zu schaffen. Es scheint, als gelte die Straffreiheit nicht nur rückwirkend. Der Ruf „Nie wieder“ ist längst verhallt unter dem Hohn der Wirklichkeit.

In Vitöria, einer Stadt mit 700 000 Einwohnern, Sitz der Regierung des kleinen Bundesstaates Espírito Santo nördlich von Rio de Janeiro, versammeln sich in einem Raum nahe der Kathedrale einige Mitglieder der Associação Padre Gabriel. Der französische Franziskanermissionar Gabriel Maire wurde am 23. Dezember 1989 erschossen – Raubüberfall mit Todesfolge, meldete die Polizei. Der Fall, am Vorabend der Feiertage ohnehin ungelegen für umfangreiche Untersuchungen, schien klar. Gut so, denn die Leiche des 53jährigen Priesters sollte möglichst schnell zur Bestattung in seiner Heimat freigegeben werden.

Doch bald tauchten Zweifel an der Darstellung der Behörden auf. Das Gerichtsverfahren, das die wahren Machtverhältnisse in der Demokratie beleuchten und die Rolle von Polizei und Justiz erhellen soll, geht nun ins vierte Jahr. Allein dies verbuchen die Mitglieder der Associação Padre Gabriel bereits als Erfolg. Vor Gericht geht es nicht mehr nur um Raub, sondern um geplanten, befohlenen Mord. Das war von Anfang an die Überzeugung der Studenten, Gewerkschafter, Hausfrauen, Lehrer in der Vereinigung. Unter ihnen ist der Rechtsanwalt Guimarães, der vor Gericht die Familie des Ermordeten als Nebenkläger vertritt. Dank seiner Arbeit, die von obskuren Zufällen und Drohungen begleitet war, liegt der Fall noch nicht bei den Akten. Die mutmaßlichen Mörder sitzen in Untersuchungshaft.

Drei Angeklagte stehen vor dem Richter. Sie gestehen bereitwillig einen Raubüberfall, der – wie ein Unglück – den Tod des Überfallenen nach sich gezogen haben soll. Die Zeugen, zufällig am angeblichen Tatort versammelt, bestätigen das Bekenntnis der drei. Den Staatsanwalt befremdet es nicht, daß es sich bei den Zeugen der Anklage um die Mutter zweier Beschuldigter, Geschwister und Freunde handelt. Geständnisse, Zeugenaussagen und Polizeiprotokolle stimmen in der Raub-Version überein.

Der Vorwurf des befohlenen Mordes, den der Nebenkläger zu beweisen sucht, dürfte nicht vor einem Einzelrichter, sondern müßte vor einem Geschworenengericht verhandelt werden. Dann würden vielleicht auch die mutmaßlichen Hintermänner gesucht und am Ende gar jene zur Rechenschaft gezogen, deren politische Interessen auf dem Spiel stehen; dann würde Frankreich womöglich auf einer restlosen Aufklärung insistieren, dann hätte das Volk einen politisch gefährlichen Märtyrer. Doch das brasilianische Strafgesetz kennt bei Eigentumsdelikten wie Raub keine Auftraggeber oder Anstifter: Die Drahtzieher bleiben deshalb immer straffrei. Diese Lücke im Gesetz führte zur verbreiteten Praxis der crimes juridicamente impuníveis, zu den „unbestrafbaren“ Verbrechen. Da wird dann eben der befohlene Mord als Raubüberfall kaschiert.