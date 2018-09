Inhalt Seite 1 — Pilgern ganz pauschal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die spanische Pilgermetropole Santiago de Compostela steht 1993 im Zeichen des „heiligen Jahres“ zu Ehren des Apostels Jakobus. Die Zeiten mühevoller Wallfahrten sind freilich längst vorbei – heutzutage kommen die meisten Besucher per Charterjet und Bus.

Schon im Mittelalter war das Grab des Apostels in der Kathedrale von Santiago das Ziel von Pilgerscharen, die auf den verschiedenen Routen des „Jakobusweges“ in die Stadt im äußersten Nordwesten Spaniens zogen. Höhepunkt des Pilgerjahres ist seit jeher der Namenstag des Heiligen am 25. Juli. Immer dann, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt, wird ein „heiliges Jahr“ ausgerufen – ein Privileg, das sonst nur noch Rom und Jerusalem besitzen.

Zum „año santo compostelano 1993“ werden insgesamt mehr als fünf Millionen Besucher erwartet, von denen jedoch nur noch ein kleiner Teil aus rein religiösen Gründen kommen dürfte. Auch die Zeiten der langen und beschwerlichen Pilgermärsche gehören der Vergangenheit an. Die meisten Besucher reisen inzwischen pauschal an, per Charterjet und Bus – und interessieren sich nicht mehr nur für die Gebeine des Apostels, sondern mindestens ebenso für die Architektur, Kunst und Gastronomie der Stadt und ihrer Umgebung.

Neben den traditionellen religiösen Feiern steht denn auch ein aufwendiges Kulturprogramm mit Hunderten von Konzerten, Folkloreabenden und Ausstellungen im Mittelpunkt des „heiligen Jahres“. Festlicher Höhepunkt ist die Aufführung von Mozarts „Krönungsmesse“ am 25. Juli in der Kathedrale Santiago de Compostela. Nähere Auskünfte erteilt das Spanische Fremdenverkehrsamt (Myliusstr. 14, 6000 Frankfurt am Main 1, Tel. 069/72 50 33).

Religiöse und kulturelle Aspekte versuchen auch mehrere deutsche Reiseunternehmen in ihren Angeboten zum „heiligen Jahr“ zu verbinden. Der Stuttgarter Spezialveranstalter Biblische Reisen offeriert unter anderem mehrere Bildungsreisen von Pamplona über Santiago nach Madrid (jeweils fünfzehn Tage, ab 3325 Mark), von denen eine auch am Namenstag des Apostels am 25. Juli in Santiago Station macht.

Drei „Reisen auf alten Pilgerstraßen nach Santiago“ (jeweils vierzehn Tage, ab 3150 Mark) kombinieren Busfahrten und Wanderetappen – so lassen sich Mühe und Glück der Vorgänger auf der großen Wallfahrt zumindest erahnen. Informationen: Biblische Reisen (Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Telephon 0711 / 61 92 50).

Auch das Bayerische Pilgerbüro (Dachauer Straße 9, 8000 München 2, Telephon 089 / 55 49 71) veranstaltet eine Bildungsreise mit verschiedenen Wanderungen auf dem Jakobusweg (31. Mai bis 9. Juni, ab 2195 Mark). Ebenso angeboten werden eine siebentägige Kurzflugreise in die Jakobusstadt (ab 1995 Mark) sowie mehrere Rundreisen, die nicht nur in Santiago, sondern auch im portugiesischen Marienheiligtum Fatima und in Lissabon Station machen (jeweils acht Tage, ab 1835 Mark).