Im Januar 1979 beendet der Schriftsteller Paul Auster eines Nachts den für seinen Geschmack ersten gelungenen Prosatext: "Weiße Räume". Zuvor hat der damals 32jährige einige Gedichte veröffentlicht und von Übersetzungen und literaturkritischen Arbeiten gelebt. Morgens um acht klingelt das Telefon. Ein Verwandter teilt den Tod des Vaters mit. Kein Kollaps, keine Schreie. Der Tote hinterläßt wie alle Toten Verwaltungsarbeiten: Beerdigung, Auflösung der Hinterlassenschaft, Zerstreuung der Spuren. Und dann kommt die Frage: Was bleibt? Wer war dieser Mann? Die tückische Verantwortung der Erinnerung. Daraus entsteht das "Porträt eines Unsichtbaren", der erste Teil von "Die Erfindung der Einsamkeit", die 1982 in New York erscheint. Was werden wir sein, wenn wir nur noch Erinnerung sind? Paul Auster kämpft gegen das unmerklich achselzuckende Verschwinden, gegen das rasche Verblassen der Spuren, die nur noch auf einen Abwesenden weisen. Wie hält man einen Toten im Gedächtnis? Auster will den Fragmenten eine Geschichte, einen Sinn abringen. Aber was, wenn ein Leben es nicht zu einer Geschichte bringt? Was, wenn es alle Kraft darauf verwendet hat, nur eine Oberfläche zu bilden? Eine Oberfläche aus Routine und Sturheit, aus Abwesenheit und Maske, Vielheit ohne Zentrum. Ist diese Anstrengung dann der rote Faden, und wo beginnt ihre Intention? Austers Vater jedenfalls hat seine Unauffindbarkeit nahezu perfekt betrieben.

Paul Auster löst das Rätsel nicht, ob es eine Lebensgeschichte gibt, oder ob ein Mensch nur als ein flackernder Widerschein im Getümmel der Dinge und der anderen aufscheint und dann verlischt. Er beschreibt das Problem, er erfindet Bilder und verliert sich in ihrer Transparenz. Und darum geht es vielleicht überhaupt in diesem Buch: sich auf der Ebene einer aufmerksamen, gespannten Melancholie bewegen zu können. Wie soll man diese autobiographische und reflektierende, ja fast analytische Prosa nennen? Nicht Roman noch Essay, handelt es sich am ehesten um eine poetische Selbstbefragung.

Nach dem Tod des Vaters zerbricht Austers Ehe, und er zieht sich in ein kleines Appartement in Manhattan zurück. Dabei entsteht der zweite Teil von "Die Erfindung der Einsamkeit": "Das Buch der Erinnerung". Was der Einsame darin entdeckt, ist sein Zusammenhang mit der Welt. Ein Zusammenhang, den er nicht begründet, von dem er aber auch nicht passiv begründet wird: "eine große und aufdringliche Gleichzeitigkeit". Schreiben heißt für ihn: eine Art Textur in dieser Gleichzeitigkeit herzustellen, einen Text zu rinden und zu erfinden. Keine Gewißheiten: nur Erfahrungen, Erinnerungen, Beobachtungen. Nichts läßt sich von einem letzten Sinn her begründen, noch darauf zuspitzen. Aber es gibt das musternde Spiel der Worte, ihre Verweisungskraft, ihre Zeugungskraft, und es gibt den Reim, den man sich auf die verschiedenen Ereignisse machen kann. Im "Buch der Erinnerung" läßt Auster seine Erfahrungen mit der Kunst und Literatur, die Erinnerungen an sein bisheriges Leben, die Erlebnisse mit seinem Sohn wie in einem Kaleidoskop aufeinanderprallen: "Musik des Zufalls" - wie ein späterer Roman Austers heißt. Aber die Musik des Zufalls ist doch etwas mehr als ein bloß "literarisches" Prinzip, und insofern erfindet "Die Erfindung der Einsamkeit" auch mehr als nur die Poetik seiner Romane. Es ist seine Annäherung an das Leben. Und das erklärt auch den Sirenengesang, der von Paul Austers raffiniert rätselhaften Büchern ausgeht.

Aus dem Amerikanischen von Werner Schmilz; Rowohlt Verlag, Reinbek 1993; 248S, 36- DM