Deutsche Banken stärken ihre Reserven – die Krise der Industrie ist dafür ein willkommener Anlaß

Unsere Banker sind bescheidene Leute. Obwohl die meisten Geldinstitute im vergangenen Jahr ihre Gewinne auf Rekordhöhen schraubten und auch in diesem Jahr ein weiterer Anstieg zu erwarten ist, hüllen sich die Manager in Sack und Asche. Keine Loblieder auf die eigene Leistung, kein Schwelgen in Superlativen – statt dessen allenthalben ernste Mienen und der sorgenvolle Hinweis auf die zunehmenden Risiken im Kreditgeschäft.

Banker wissen eben, was sich gehört. Mit seinen Profiten zu prahlen gehört sich hierzulande jedenfalls nicht. Diese Regel gilt erst recht in der gegenwärtigen konjunkturellen Situation. Es wäre geradezu unanständig, wenn das Kreditgewerbe seine geschäftlichen Erfolge zur Schau stellen würde, während ringsherum Katzenjammer herrscht und immer mehr Unternehmen finanziell in die Klemme geraten. Und weil unsere Banker anständige Leute sind, die Rücksicht auf gesamtwirtschaftliche Verhältnisse nehmen und auch weder Neid noch Begehrlichkeiten wecken wollen, haben sie ein gut Teil der Erträge schamhaft versteckt.

Das war gar nicht so einfach. Denn im vergangenen Jahr sprudelten die Geldquellen deutscher Kreditkonzerne besonders ergiebig: Die Turbulenzen im Europäischen Währungssystem bescherten ihnen klotzige Gewinne im Devisenhandel, die Massenflucht des Anlagekapitals vor dem Fiskus zu den Luxemburger Tochtergesellschaften ließ ihre Provisionseinnahmen anschwellen, und der Verzicht krisengeschüttelter ausländischer Banken auf manches Geschäft führte zu steigenden Margen im internationalen Geschäft – von zusätzlichen Erträgen aus der gestiegenen inländischen Kreditnachfrage ganz zu schweigen.

Doch unsere Banker konnten die Überschußprobleme mit der gewohnten Eleganz lösen. Die Gewinne wurden, wo immer möglich, dazu verwendet, um Wertberichtigungen auf Kredite zu bilden. Diese Risikovorsorge gilt nicht mehr nur den Forderungen an hochverschuldete Länder, etwa in Osteuropa, zumal die entsprechenden Darlehen inzwischen schon weitgehend abgeschrieben sind. Jetzt wappnet sich die Zunft verstärkt auch gegen eventuelle Zahlungsschwierigkeiten inländischer Kunden. Und da selbst Banker keine Hellseher sind und künftige Kreditausfälle nicht genau vorhersagen können, packen sie, mit Hinweis auf die allgemeine Krise und mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftsprüfer, so viel Geld wie möglich in die Vorsorgetresore. Daß dabei weit mehr als nötig getan wird, ist ein offenes Geheimnis.

Die Sache hat nur einen Haken: Die Banken lassen sich ihre Fürsorge von anderen bezahlen. So müssen die Aktionäre auf höhere Dividenden verzichten. Noch stärker werden die Steuerzahler zur Kasse gebeten. Abgesehen davon, daß die international operierenden Finanzkonzerne ihre Gewinne möglichst im Ausland anfallen lassen und dort zu niedrigeren Sätzen versteuern: Wegen der hohen Wertberichtigungen konnten die Banken trotz gestiegener Gewinne ihre Abgaben auch hierzulande deutlich nach unten drücken. Tax management nennt Dresdner-Bank-Chef Wolfgang Röller diese Ausweichmanöver.

Das Ausnutzen von steuerlichen Spielräumen ist zwar nicht verwerflich. Doch die Banken sollten den Bogen nicht allzusehr überspannen. Noch profitieren sie von den besonderen Gestaltungsmöglichkeiten, die ihnen eingeräumt werden. Wenn sie ihre Freiheiten allerdings zu exzessiv nutzen, könnte der Fiskus schnell auf die Idee kommen, seinerseits auf falsche Bescheidenheit zu verzichten. Mario Müller