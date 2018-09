Unter der europäischen Griffelkunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts nehmen die verschiedenen Schulen der sogenannten Neuen Karikatur (siehe Übersicht) einen bewegenden Platz ein. Deshalb freuen wir uns heute ganz besonders, daß wir nach dem Erfolgszyklus von Tex Rubinowitz „Vögel in vier Jahreszeiten“ (1991/92) nun ein neues Schlüsselwerk dieser spannenden Sektion der internationalen Kunstszene in unserer Zeitmosaik-Art-Collection® präsentieren können. „Zeitgenossen“ hat der 1969 in Zürich geborene und heute in Schlieren bei Zürich arbeitende Stefan Baldauf exklusiv für die Zeitmosaik-Leser® geschaffen.