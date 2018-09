Von Ludwig Siegele

Olivier Bourjot verbirgt seine Schadenfreude kaum: "Das ist für die Leute von Euro Disney schlecht gelaufen – weil sie meinten, wir seien wie die Amerikaner", amüsiert sich der 31jährige Bürgermeister des kleinen Fleckens Chessy, gleich neben dem Vergnügungspark vierzig Kilometer östlich von Paris. "Aber für uns wird das in Zukunft viel tückischer. Denn jetzt sind dort Franzosen am Ruder", meint der notorische Kritiker des Milliardenprojektes.

Der junge Lokalpolitiker steht mit der provokanten Meinung nicht allein. Ob Regierungsvertreter, Börsianer oder Tourismusexperten – fast alle sind sich ein Jahr nach der Eröffnung von Euro Disneyland einig: Die Chefs des amerikanischen Vergnügungskonzerns haben die schmerzliche – und teure – Erfahrung gemacht, daß es nicht reicht, "Euro" vor ihren Firmennamen zu schreiben, um auch in der Alten Welt erfolgreich zu sein.

"Die amerikanischen Manager von Euro Disney waren so überzeugt von ihren Arbeitsmethoden, daß sie überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, sich von Anfang an anzupassen", erklärt Christian Cardon, Beauftragter der französischen Regierung für Euro Disneyland, die Anlaufschwierigkeiten. "Außerdem ist Disney ein zentralisiertes Unternehmen. Deswegen wurden die wichtigen Entscheidungen in den Vereinigten Staaten gefällt."

Aber Disney wäre auch kein amerikanisches Unternehmen, wenn es nicht vor allem eine Fähigkeit besäße – sich extrem schnell anzupassen. So versuchen es die Manager des magic kingdom im zweiten Jahr mit einer Politik, die so manches Schnäppchen verspricht: Flexible Preise heißt das Motto. "Wir ändern vor allem unser Marketing – weniger das Produkt. Denn das kommt sehr gut an", erklärt Jürgen Fischer, Verkaufschef von Euro Disney.

Elf Millionen Besucher hatte Robert Fitzpatrick, bis Januar Präsident von Euro Disney, in den ersten zwölf Monaten angepeilt. Und die Zahl wird wohl kurz nach dem 12. April, dem Jahrestag der Eröffnung, erreicht – auch wenn die Herren der Maus in den vergangenen Monaten durch Sondertarife für Bewohner von Paris und Umgebung kräftig nachgeholfen haben.

Denn die Franzosen hatten den Park zunächst vornehm gemieden. Ihr Anteil an den Besuchern lag im ersten Betriebsjahr nur bei rund einem Drittel – statt wie erwartet bei über der Hälfte. Dafür kamen die anderen Europäer zahlreichen sechzehn Prozent waren Briten, vierzehn Prozent Deutsche, und acht Prozent reisten aus den Beneluxländern an. "Euro Disneyland", freut sich denn auch der neue, französische, Präsident Philippe Bourguignon, "ist das beliebteste Reiseziel in Europa."