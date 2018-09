Inhalt Seite 1 — Ferien mit dem Fußball-Bund Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neben dem Deutschen Reisebüro (DER) bieten inzwischen eine Fülle anderer Veranstalter Trips zu Sportereignissen an: Jüngst gründete die finanziell zugkräftigste deutsche Sportorganisation, der Deutsche Fußball-Bund, ihr eigenes Reisebüro.

Gut hundert Millionen Mark werden jährlich auf dem Sportreisemarkt umgesetzt. Was bei Firmen wie dem DER vor Jahren als Nebenerwerb begann, wirft inzwischen satte Gewinne ab. Es trägt zudem dazu bei, einem „Unternehmen ein sportives, frisches, junges Image“ zu verleihen, wie es in einer Marktanalyse kürzlich hieß.

Der Deutsche Fußball-Bund hob Anfang des Jahres „das offizielle Reisebüro des DFB“ in Frankfurt aus der Taufe. Unternehmen wie das Mainzer Reisebüro Poppe oder das Frankfurter DER sollten nicht mehr allein von der Bereitschaft der Fußballfans, ihre Mannschaften zu Gastspielen im Ausland zu begleiten, profitieren.

Ob das Experiment lohnt, muß sich bis spätestens Ende Juni erweisen. Im Frühsommer hält sich die DFB-Auswahl zu einer Tournee in den USA auf. Etwa 5000 Mark wird es kosten, den Konvoi der Kicker von Bundestrainer Berti Voigts zehn Tage lang nach Washington, Detroit und Chicago zu begleiten. „Wenn das läuft“, so DFB-Sprecher Peter Radziwill, „werden wir selbstverständlich auch alle anderen Leistungen eines Reisebüros bieten.“

Das Reisebüro Poppe offeriert inzwischen nicht nur Kurzreisen zu Fußballänderspielen, sondern auch rundumversorgte Trips zu den großen Tennisturnieren nach Wimbledon, Paris, New York und Melbourne, aber auch zu den Davis-Cup-Begegnungen.

Darüber hinaus vermakelt die Firma Aufenthalte beim New York Marathon (November), dem Endspiel um die Orange Bowl im American Football (Anfang Januar 1994 in Atlanta), zu Motorsportrennen sowie zu Pferderennen wie dem Prix de l’Arc de Triomphe in Paris (Anfang Oktober). Die Preise sind sowohl bei Poppe als auch bei den anderen Veranstaltern nicht billig, sollen aber nach Auskunft der Veranstalter knapp kalkuliert sein. Informationen: Poppe Sportreisen, Weißliliengasse 10, 6500 Mainz 1, Telephon: 06131/20 12 35.

Auch kleinere Reiseveranstalter wie Classic Tours & Tickets (Gemenweg 5,4400 Münster, Telephon: 0251/89 74 47) oder Expert (Gutleutstr. 100, 6000 Frankfurt/M., Telephon: 069/23 04 04) haben inzwischen, neben Kulturreisen, Sportreisen ins Angebot genommen.