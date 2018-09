Von Gunter Hofmann

Bonn

Bloß nicht innehalten! Wäre es anders, müßte Klaus Kinkel sich wohl ernsthaft überlegen, ob er nach den Vorgängen der letzten Wochen, dem Streit um die Teilnahme deutscher Soldaten an Awacs-Einsätzen über Bosnien, das Amt des FDP-Vorsitzenden wirklich noch anstreben soll. Denn als Außenminister an der Spitze des Ressorts zu verharren, dazu hat er sich ja bereits fest entschlossen.

In Karlsruhe sei doch genau das Ziel erreicht worden, "das wir wollten", trumpft Kinkel auf. Aber wenn er das ernst meint, kann er wiederum das Nein der FDP-Minister am 2. April zu dem Awacs-Beschluß des Kabinetts und das Votum der gesamten Fraktion, mit dem die Verfassungswidrigkeit festgestellt wurde, nicht ernst gemeint haben.

Entweder oder. Kinkel muß sich entscheiden. Wenn ihm die außenpolitischen Aspekte des Awacs-Beschlusses derart wichtig sind – und die Karlsruher Richter, die vor außenpolitischem Schaden bewahren wollten, haben ihn noch einmal ausdrücklich daran erinnert –, dann hätte er argumentieren müssen, daß sie die Bedenken seiner Partei überwiegen. Und ihm sei die Außenpolitik wichtiger als das Amt an der Parteispitze. Aber so hat Kinkel, dem die Übereinstimmung von Wort und Tat doch so am Herzen liegt, eben nicht reagiert.

Der Genscher-Nachfolger hat intern zwar mit Rücktrittsgedanken gespielt, aber die Richter haben ihn gerettet. Deshalb ist Kinkel "persönlich dankbar". Das heißt aber auch, daß sie das Bonner Spiel mitgespielt und die innen- und außenpolitischen Drohungen ernst genommen haben, die von den Bonnern (und von Manfred Wörner, dem Awacs-Antreiber im Hintergrund) so ernst wiederum gar nicht gemeint waren.

Die Liberalen und namentlich Kinkel sind in allererster Linie die Verlierer. Kinkel hat so viel Reputation aufs Spiel gesetzt, daß sich schwer erkennen läßt, wie er in beiden Rollen zugleich, als Außenminister und Parteivorsitzender, noch reüssieren könnte. Die Außenpolitik, ein schwieriges Terrain, das Kinkel ohnehin gerade erst kennenlernt, hat hohe Priorität verdient. Eine überzeugende Politik, die wenigstens Konturen eines Gesamtbildes abgäbe, sieht man bisher jedoch noch nicht.