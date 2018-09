Noch vor wenigen Tagen standen sie mit erhobener Faust am Sarg des ermordeten Kommunistenführers Chris Hani: in der Mitte Nelson Mandela, zu seiner Rechten Oliver Tambo, links Walter Sisulu – die drei Gründerväter des ANC. Nun lebt auch Oliver Tambo nicht mehr. Und wieder trauert das schwarze Südafrika um einen seiner großen Führer.

Fast ein halbes Jahrhundert lang kämpfte der Bauernsohn aus Bizana in der schwarzen Befreiungsbewegung – erst als Vizepräsident der ANC-Jugendliga, die er zusammen mit Sisulu und Mandela 1944 ins Leben gerufen hatte, dann als Generalsekretär und von 1967 an als Präsident des ANC.

Oliver Tambo wurde 1917, im Jahr der russischen Revolution, geboren. Er besuchte die Missionsschule, wurde Lehrer, studierte nebenher Rechtswissenschaften. Zusammen mit Nelson Mandela eröffnete er in Johannesburg eine Anwaltskanzlei.

1954 traf ihn zum ersten Mal der politische Bannstrahl. Er wurde verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt, aber freigesprochen. Im März 1961, eine Woche nach dem Massaker von Sharpeville, verließ er Südafrika, um im Ausland den Widerstand gegen das Apartheidregime zu organisieren. In Sambia schlug Tambo das Hauptquartier des ANC auf.

Unermüdlich reiste er um die Welt, um für die Sache der Schwarzen zu werben. Doch nicht überall war er willkommen, denn er plädierte für den gewaltsamen Widerstand gegen das Burenregime. Er wollte das Land unregierbar machen. 1985 traf er dann aber mit führenden südafrikanischen Geschäftsleuten zusammen – ein erster Versuch, Verhandlungen zwischen Schwarzen und Weißen zu ermöglichen – ein Versuch, der von der starrsinnigen Regierung in Botha scharf verurteilt wurde.

Oliver Tambo hat den ANC im Exil zusammengehalten, während Nelson Mandela und andere schwarze Führer im Kerker saßen. "Wir werden die Stunden zählen können, bis der Kampf in die Bezirke der Weißen vordringt", sagte er vor acht Jahren. In diesen Tagen, da in Südafrika die Angst vor einem Krieg der Rassen umgeht, droht sich diese düstere Prognose zu bewahrheiten.

Tambo hat zuletzt als Ehrenvorsitzender des ANC keine politische Rolle mehr gespielt. Doch Integrationsfiguren wie ihn braucht die schwarze Befreiungsbewegung, um auf dem unsicheren Weg in ein neues Südafrika voranzukommen.

Bartholomäus Grill