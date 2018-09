Von Lars-Broder Keil

Niemandem fiel der kleine pummelige Mann mit den dicken Brillengläsern auf, der sich an diesem Maitag 1933 in einem Pariser Kino die Wochenschau ansah. Und niemand registrierte die Erregung von Magnus Hirschfeld, als er mit ansehen mußte, wie die Nazis auf dem Opernplatz in Berlin die Bibliothek seines Institutes für Sexualwissenschaft verbrannten. Tage zuvor, am 6. Mai, hatten Studenten der Hochschule für Leibesübungen das Institut gestürmt, die Einrichtung zerschlagen und die Bücherregale geplündert. „Dieses Institut, das sich ein wissenschaftliches Mäntelchen umzuhängen versucht hatte und während der vierzehnjährigen marxistischen Herrschaft von damaligen Machthabern immer protegiert worden ist, war, wie die Haussuchungen jetzt einwandfrei ergeben haben, eine einzige Brutstätte von Schmutz und Sudelei gewesen“, geiferte einen Tag nach der Plünderung das Goebbelssche Blatt Der Angriff.

Per scientiam ad iustitiam – durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit –, so lautete der Wahlspruch des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld. 1868 in einer jüdischen Familie als das siebte von acht Kindern geboren, studierte er Medizin und promovierte wie sein Vater bei Rudolf Virchow mit einer epidemiologischen Arbeit über die Grippe. 1884 eröffnete Hirschfeld in Magdeburg eine naturheilkundliche Praxis. Zwei Jahre später ließ er sich in Charlottenburg bei Berlin als Spezialarzt für Hydrotherapie nieder.

Hirschfelds größte Leistung liegt in der Gründung des Institutes für Sexualwissenschaft, mit dem er 1919 seinen Forschungen auf den Gebieten der Sexualmedizin, -biologie, -Soziologie und -ethnologie ein organisatorisches Gerüst gab. Unbefangen erforschte er die Homosexualität und die Homosexuellen, die er „das dritte Geschlecht“ nannte, nicht ohne Emphase, denn er war selber schwul. Hirschfeld vertrat die These, daß sexuelle Wünsche und Verhaltensweisen biologisch determiniert seien. Mit seiner Ansicht, daß auch Natur ein Naturrecht habe, stellte er sich bewußt gegen die damals herrschende Moral.

Sein Institut, in dem zwanzig Mitarbeiter beschäftigt waren, verband Forschung und Dienstleistung. Hier entstand die erste Eheberatungsstelle Deutschlands. Hirschfeld und seine Mitarbeiter hielten Vorträge und veranstalteten Seminare zu sexuellen Themen. Darin beantworteten sie auch Fragen der Zuhörer, die diese vorher anonym in einen Briefkasten geworfen hatten. Das Institut gab therapeutische Hilfe und organisierte Ausstellungen über Mittel und Methoden der Empfängnisverhütung. Bekannt sind Hirschfelds „psychobiologische Fragebögen“, die 140 Fragen zur körperlichen und seelischen Entwicklung sowie zu sexuellen Vorlieben umfaßten. Über 40 000 von Männern und Frauen ausgefüllte Fragebögen lagerten im Institut, dazu umfangreiches Material über sexualwissenschaftlich interessante Fälle.

1930 verließ Hirschfeld Deutschland für eine weltweite Vortragsreise. Es wurde ein Abschied für immer. 1935, an seinem Geburtstag, starb er im Exil in Nizza. Testamentarisch verfügte er, daß sein Nachlaß zur Errichtung eines sexualwissenschaftlichen Lehrstuhls oder Institutes an einer Berliner Universität verwendet werden sollte. Die 1982 im Westteil Berlins gegründete Hirschfeld-Gesellschaft bemüht sich seitdem vergeblich um eine Wiederbelebung der Sexualforschung in Berlin.

Vor einem Jahr gelang die Einrichtung einer „Forschungsstelle zur Geschichte der Sexualwissenschaft“ auf ABM-Basis. Sechs Wissenschaftler sowie drei technische Mitarbeiter begannen, überlebende Zeitzeugen, verstreute Dokumente und Nachlässe zur Rekonstruktion der Institutsgeschichte ausfindig zu machen. Zum 75. Jahrestag seiner Gründung ist für 1994 eine Ausstellung über das Institut geplant, außerdem die Veröffentlichung einer Monographie zur Geschichte der Sexualwissenschaft.