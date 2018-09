Nostalgisch betrachtet die alte Gilde der Bonner Deutschlandpolitiker ihr Periodikum. 25 Jahre hat es nun auf dem Buckel, und wenn man seinen Vorläufer dazunimmt, sind es noch viel mehr. Damals hieß es freilich SBZ-Archiv, was als Kürzel für „Sowjetische Besatzungszone“ auch ein Kampfbegriff war. Was die Publikation damals antrieb, war auch an dem Motto auf der Titelseite jedes Heftes erkennbar: „Besinnt euch auf eure Kraft, der Westen ist stärker!“

Als daraus dann im Frühjahr 1968 das Deutschland-Archiv (DA) wurde, verflog diese Militanz allmählich. Die Zeiten waren nicht mehr so. Statt dessen entwickelte sich die Monatszeitschrift nicht nur zu einem Archiv mit wissenschaftlichem Anspruch, sondern auch zu einem Forum der Deutschlandforschung mit Analysen und Berichten über nahezu jedes Thema, das mit dem deutsch-deutschen Verhältnis zu tun hatte. Wer auf dem Felde der innerdeutschen Beziehungen Rang und Namen besaß, war im DA zu lesen. Und so kritisch es auch gegenüber der DDR, genauer dem SED-Staat, blieb, seine fachliche Qualität wurde auch „drüben“ registriert.

Mittlerweile Schreiben auch Autoren aus der ehemaligen DDR in den Heften. Die zeitgeschichtliche Kontinuität ist ungebrochen. Das läßt sich an den Untertiteln ablesen: Erst war das DA eine Zeitschrift „für Fragen der DDR und der Deutschlandpolitik“, dann – in der Umbruchphase – „für deutsche Einheit“, und nun „für das vereinigte Deutschland“. Und sie wird es wohl bleiben in diesem vereinigten Deutschland, in dem sonst so viel abgewickelt wird. Ein Jubiläum als Glücksfall.

*

Schon seit Tagen stehen im Bonner Parlamentsviertel noch mehr unauffällige junge Männer als sonst auffällig herum. Die Verabschiedung der neuen Asyl-Bestimmungen – wenn man sie denn mit Zuflucht noch in Verbindung bringen kann – rückt heran.

Eine ganze Reihe von Gruppen hat Demonstrationen gegen den Gesetzentwurf angekündigt. Also hält die „Sicherheit“ alles für möglich, sogar Fallschirmabsprünge direkt über der Bannmeile um den Bundestag. Deshalb soll selbst ein Protest-Gottesdienst außerhalb des Sperrbezirks stattfinden.

Vielen gelten die neuen Paragraphen als erster verhängnisvoller Schritt zu einer Wohlstandsfestung Europa in einer Welt, in der das Elend weiter wächst. Und nun will Bonn Menschen fernhalten, wenn es um Gesetze geht, die Menschen fernhalten? Ein schlimmes Symbol.

Carl-Christian Kaiser