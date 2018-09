Eine schmale bucklige Straße mit Kopfsteinpflaster führt vorbei an Häusern in Ziegelbauweise, deren Dächer leicht durchhängen. Einige wenige Autos stören den Frieden kaum. Die Zeit scheint stillzustehen. Kurzum, ein Viertel so französisch wie in einem der alten Jean-Gabin-Filme. Nur ein weißes Haus hebt sich durch seine leicht aristokratische Strenge von seiner Umgebung deutlich ab. In Haus Nummer 9 in der rue Princesse im Stadtteil Vieux Lille der nordfranzösischen Metropole Lille wurde eine französische Legende geboren: Charles de Gaulle.

Die Franzosen haben es immer verstanden, sich ihrer erfolgreichen Staatsmänner und Generäle mit einer gehörigen Portion Pathos zu erinnern. Um so erstaunlicher, daß de Gaulles Geburtshaus im alten Lille, das seit zehn Jahren Museum ist, den berühmten Franzosen eher bescheiden, eher auf den Menschen zugeschnitten präsentiert: Es gestattet einen Blick auf den Privatmann; statt Pathos eher ein Hauch von Nostalgie und Provinz.

Nur ein bescheidenes Schild weist das Gebäude als das Geburtshaus des Generals aus. Beim Gang durch die zahlreichen Räume dieses für seine Zeit repräsentativen Gebäudes, das dem Vater von de Gaulles Mutter gehört hatte, eröffnen sich Einblicke in die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse zur Zeit der Geburt des Generals. Als seine Mutter in ihr Elternhaus nach Lille zurückgekehrt war, um ihr Kind zur Welt zu bringen, befand sie sich in wohlhabender Umgebung. De Gaulles Großvater war Besitzer einer gutgehenden Spitzenfabrik. Schon die gewaltigen Ausmaße der nahen Kirche St. André, in der de Gaulle noch am Tag seiner Geburt, am 22. November 1890, getauft wurde, machen deutlich, daß einst in diesem Stadtquartier von Lille die Wirtschaft blühte. De Gaulle, so weisen zahlreiche Bilder und Texte aus, hat sich Zeit seines Lebens gerne an sein Geburtshaus erinnert, hat so oft wie möglich Lille besucht. Und in den letzten Jahren seines Lebens hat er gestanden, daß seine Jugend in Lille für ihn rückblickend „die schönste Zeit“ gewesen sei.

Der Privatverein der „Freunde des General de Gaulle“, der das Haus erworben und mit staatlicher, regionaler und städtischer Hilfe zum Museum umgestaltet hat, zeigt in den Räumen das gesamte Leben des berühmten Franzosen in Bildern, Dokumenten, Proklamationen und Erinnerungsstücken, immer mit einem geradezu liebevollen Blick auf den Menschen, den Ehemann, den Vater.

Wer als deutscher Besucher noch die Bilder von de Gaulles Auftritten in der Bundesrepublik vor Augen hat, sich an seine getragene Redeweise erinnert, seine repräsentative Erscheinung in Uniform, der erlebt im Museum andere Seiten dieser Persönlichkeit. Den lang gewachsenen Charles als Kind, den General mit verschmitztem Genießerlächeln im Kreise der Familie, den Menschen fernab der hohen Politik.

Selbstverständlich bewahrt das Haus in der rue Princesse auch eine Vielzahl von Bildern auf, die den General während des Widerstands, zur Zeit des Algerienkrieges und bei seinen so wichtigen Gesprächen mit Adenauer zeigen. Das Museum aber schlägt den Bogen von Politik und Heldenverehrung zu typischer französischer Sentimentalität. Nicht nur der Citroën mit den Einschußlöchern des Attentats von Petit Clamart wird gezeigt, sondern auch das Kinderbettchen und das Taufkleid. Frankreich scheut sich nicht, seine Helden menschlich zu präsentieren.

Lothar Unfried