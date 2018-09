Von Antje Passenheim

Dracula wählte den Seeweg, um nach Whitby zu kommen. Ein tosender Sturm kündigte Tage vorher die Ankunft der unheimlichen Fracht aus Transsylvanien an. Und dann tauchte aus dem grauen, dichten Seenebel die schwarze Demeter schließlich auf, um dem Vampir den Weg zu den beiden kleinen Leuchttürmen der Hafeneinfahrt zu bahnen. Nur ein einziger hatte die Reise an Bord des Geisterschiffs überlebt – Graf Dracula...

Wenn Dracula heute nach Einbruch der Dämmerung durch die Gassen des verschlafenen Fischerortes im Norden von Yorkshire schreitet, zieht er zwar keine Fledermäuse, dafür aber stets einen Schwann gruselhungriger Touristen hinter sich her. Er ist, sobald der Glockenschlag des Kirchturms nach Sonnenuntergang das Signal dazu gegeben hat, heute wie damals, der Herr über Whitby, einer im schwarzen Cape, mit Zylinder und spitzen Zähnen.

Höllischen Spaß hat er, Besuchern seines Reichs ihr Blut in ihren Adern erstarren zu lassen, wenn sie seine dunkle Gestalt schemenhaft hinter einer Häuserecke hervorhuschen sehen oder plötzlich fühlen, wie sich eine kühle Hand im weißen Glacehandschuh um ihren Nacken legt. „Eine wunderschöne Nacht, meine Liebe“, wünscht der Herr mit dem menschlichen Alter von 69 Jahren in solchen Situationen. Und: „Gestatten, Graf Dracula.“ Tatsächlich ist Rex Greenwood, wie der Dracula der Jetztzeit bürgerlich heißt, überzeugt davon, das letzte Exemplar seiner Zunft zu sein. Der alte Mann hat zu dieser Annahme auch allen Grund: „Warum sonst sollten Filmteams von Amerika bis Japan hierher, an diesen verlassenen Ort, kommen, um einen Vampir zu filmen?“

Schon seit dreißig Jahren gibt dieser quirlige, galante Herr mit der verhauchten Stimme den Gelegenheits-Dracula aus Leidenschaft. „Nennen Sie es das Dr.-Jekyll-und-Mr.-Hyde-Syndrom“, sagt er. Dr. Jekyll, das ist der inzwischen pensionierte Ingenieur mit der Vorliebe für den irischen Autor Bram Stoker und seine in Whitby geborene Romanfigur Dracula, der „einfach einen Berufsausgleich suchte“. Mr. Hyde, das ist der gestylte Vampir, dem nach dem wallenden Blut erschreckter Touristen dürstet, die er im Gegenzug fachkundig über die Spuren seines Vorbildes führt.

Keiner, das versichert in Whitby jeder ernsthaft, kennt sich mit Dracula so gut aus wie Greenwood. Sicher sei er ein wenig extrovertiert, und gewiß sei es merkwürdig, wie sich einer derart mit einer Rolle identifizieren könne. Aber letztlich sind sie doch alle stolz darauf, den „letzten Dracula“ in ihrer Mitte zu haben. Egal ob als Jekyll oder Hyde – Greenwood gehört hierher, nach Whitby: Exzentriker genießen im Königreich Respekt. Ob die Vampirstory dem sensiblen Jungen, der bis zum fünften Lebensjahr weder gehen noch sprechen konnte, so ins Blut gegangen war, weil er wußte, daß Autor Stoker eine ähnliche Kindheit hatte? Oder war es der Einfluß des kleinen Fischerortes, der so versteckt hinter den Mooren von Yorkshire, wie verwunschen zwischen den steilen Felsen der britischen Ostküste liegt?

Schon 1897, als die seltsam düstere Atmosphäre dieses abgeschiedenen Fleckens den irischen Autor Abraham („Bram“) Stoker zu seiner Romanfigur inspirierte, hatte er es den ahnungslosen Menschen in Whitby versprochen: „Dracula ist ein unsterbliches Erbe.“ Die Einwohner zucken da nur mit den Schultern. Sie, die ohnehin von einer bewegten Geschichte als Sohiffsbauer, Seefahrer und Walfänger geprägt sind, haben offenbar gelernt, auch damit zu leben. Dracula gehört zu ihrem Alltag wie der alte Captain Cook, der Entdecker Australiens und Neuseelands, dessen Schiffe ihre Vorfahren in der Werft von Whitby bauten. Oder wie Gäste aus aller Welt, die – ob Saison oder nicht – kommen, um sich im Schatten des Grafen zu tummeln und es merkwürdigerweise dennoch nicht schaffen, Whitby aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken.