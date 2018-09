Von Eleonore Büning

In Leipzig riecht es nach Zukunft. Wer von auswärts kommt und auf den ersten Blick alles beim alten findet, sollte geradewegs zum Augustusplatz gehen. Dort steht nämlich jene mächtige Opernfestung im Stile Väterchen Stalins, die einst "vom Volke errichtet und den Künstlern übergeben" worden war, damit sie der "sozialistischen Nationalkultur" dienlich sei. Goldene Worte, von Kulturfunktionär Alexander Abusch anno 1960 zur Einweihung gesprochen. Nun ist im Sauseschritt die Zeit vergangen, und das Haus feiert nach nur 33 Jahren schon den 300. Geburtstag.

Abermals spricht ein kluger Mann goldene Worte über den Zusammenhang von Kunst und Politik, und er schiebt mit Nachdruck die kryptische Botschaft nach: Nicht zufällig eröffne man dieses Opernfestival mit einer russischen Nationaloper. Mokantes Grinsen. Und zwar, jawohl, am 1. Mai. Kampftag der Arbeiterklasse. Dies festzustellen hat dem Leipziger Opernintendanten Udo Zimmermann offenbar großen Spaß gemacht.

Jubiläen fallen eben, wie sie gefeiert werden. Sie richten sich nicht nach dem Einmaleins, sondern, in diesem Falle, eher nach dem Leipziger Zweierlei: "In dieser Stadt treffen Tradition und Innovation fast ununterbrochen aufeinander" – behauptet das Editorial der Festzeitung. Und weiter heißt es, daß erstens Oper an sich, die hiesige vor allem, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sowie zweitens das passende Mittel sei, dem allgemeinen "Verfall moralischer Werte" und der "Verrohung der Gefühle" entgegenzuwirken. Und hier steht es tatsächlich, schwarz auf weiß: Es "riecht nach Zukunft". Man räumt dazu ein, daß, "zugegeben, dieser Geruch nicht immer schmackhaft" sei.

Kann sein, daß Riechen und Schmecken so einfach austauschbar sind – beim Hören und Sehen wird das schon schwieriger. Wer in dem demokratisch weitläufigen Einheitsparkett des Leipziger Opernhauses das Pech hat, ab Reihe siebzehn aufwärts plaziert zu werden, der hört beispielsweise gar nichts. Oder vielmehr, er hört nichts Genaues, nur diffus Gestreutes und Gedämpftes – er ist nämlich in dem berühmten Leipziger Loch gelandet: Die vorderen sechzehn Reihen des steil ansteigenden Parketts schlucken den größten Teil der Töne, die aus dem Graben kommen – Holzbläser vor allem, tiefe Streicher sowieso; und was übrigbleibt, wird dann von dem breit und tief überhängenden Rangbalkon zerpulvert. Nur wenig besser geht es den Geräuschen, die Chor und Sänger auf planer Bühne von sich geben. Das ist ein böser, übrigens seit Jahrzehnten bekannter Mangel des Bauwerks. Gleichwohl hat man während der viermonatigen Schließzeit und Schönheitskur vor dem Jubiläum zwar allerhand repariert und sogar eine neue Klimaanlage eingebaut, aber leider wieder einmal versäumt, den schändlichen musikmordenden Balkon abzureißen.

Und ausgerechnet zur glanzvollen Wiedereröffnung des Hauses mit Simon Estes als Boris Godunow wurden dann beinahe sämtliche auswärtigen Opernkritiker ins Leipziger Loch gesetzt. Vielleicht hat sich Zimmermann ja schlau gedacht: Die merken das gar nicht. Die schreiben sowieso alle nur über die wunderbaren Bilder, die sich der István Szabó ausgedacht hat.

Bitte sehr. Diese Opernbilder sind wahrhaftig alptraumhaft intensiv. Sie sind von so erdrückender Schönheit, daß alles andere, Musik, Handlung und das Schicksal der Protagonisten, immer wieder vorübergehend zur Nebensache wird. Am Premierenabend gibt es pünktlich Applaus, immer wenn sich der Vorhang hebt – aber nicht unbedingt, wenn er wieder fällt.