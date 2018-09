Inhalt Seite 1 — Römer sind Nebensache Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Anfang klingt alles ganz witzig. Paul Vier – der 4. Paul in Folge, da in einer Metzgerdynastie Wert auf Qualität und gut Abgehangenes gelegt wird – sitzt in Bergwald, einem kleinen Städtchen an der Lahn, in der Ulmenstraße, im Wohnzimmer seiner Eltern, im Sessel und lauscht. Lauscht dem dienstäglichen Käsekuchengeplauder der Fünfer-Damenrunde, die vieles gemeinsam hat: ihre Vorliebe für Robert Redford, den gleichen Weichspüler, denselben Friseur (den, "der diese unglaublichen Dauerwellen legt") und – doch davon später.

Orangenhaut, Wechseljahre, Wehrdienstverweigerung, ein rülpsender Ehemann, ein kotzender Pudel – die Kaffeetassentagesordnung wird plötzlich umgestoßen: Das Schröderhaus – baufällig, riesig, verwaist – ist wieder bewohnt. Von Leuten – und dies läßt die Gardinen in der Ulmenstraße in Bewegung geraten –, die selten zu sehen sind, einer Frau, vier Kindern und keinem Mann. Ein Gesprächsthema, das sich zum handfesten Skandal auswächst, als endlich augenscheinlich wird, was zu vermuten war: Die neuen Schröders passen nicht nach Bergwald. Delphine, die hübsche, aber verschlampte Halbzarte, Erasmus, der kluge, aber kleinwüchsige Dreizehnjährige, Dandelion, der Junge mit einer Python um den Hals, Sabrina, die Schlafwandlerin, und eine Mutter, die nie das Haus verläßt. Bürgerliche Ordnung gegen den Charme der Außenseiter, und Paul Vier – das war zu erwarten – verfällt ihm, stellt sich immer stärker gegen seine Familie und erfährt schließlich vom bösartigen Komplott des Kaffeekränzchens – doch davon im Roman.

Neu klingt das nicht, und doch gelingt dem 1962 geborenen Autor Andreas Steinhöfel etwas Ungewöhnliches: den Inhalt an der Sprache zu entwickeln, vom süffisanten Witz langsam zu tödlichem Ernst zu wechseln, die belächelten Schrullen in gemeingefährliche Tücken zu verwandeln. Was vorher harmloses Attribut war – Hannelore, der Hamster, Herrn Markowskys Auto, der BMW, Venus de Milo, die preisgekrönte Rose –, wird jetzt zum Inbegriff aller gefährdeten Werte. Und Paul Vier spürt, wie sich elterliche Fürsorge – Seite um Seite – zu bedrohlicher Macht summiert, zu Verboten gerinnt, zu eigener Ohnmacht wird, die dem endgültigen Bruch vorausgeht.

"Was du wirklich wissen mußt im Leben, kriegst du nur durch Beobachten raus. Alles andere ist Nebensache. Erasmus von Rotterdam ist Nebensache. Die Römer sind Nebensache. Es ist nett, alles darüber zu wissen, aber es ist ziemlich sinnlos", erklärt der "kleine" Erasmus dem ungläubigen Paul Vier. Andreas Steinhöfels schmales Buch (für Leser in Erasmus’ Alter) lebt von diesem Beobachten, von seinem Witz, mit dem er Beschreiben mit Denken verbindet, Dialog mit Erzählung. Schade, daß er gegen Ende dann doch ins Erklären verfällt, das Leben aufs Modell verkürzt. Aber zum Schluß, ganz zum Schluß, da kehrt er wieder an den Anfang zurück, zur Beschreibung, die zugleich Kommentar ist. Nur der Witz hat seine Unbekümmertheit verloren.

Konrad Heidkamp

Andreas Steinhöfel:

Paul Vier und die Schröders