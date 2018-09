Von Helmut Schödel

Gerhard Polt war nie ein Tip für den intellektuellen Gourmet. In seinem Kabarett wurden seit jeher die Gourmands bedient. Polts Abende waren immer kabarettistische Völlereien; nichts für den kritischen Verstand, sondern eine Schule des politischen Instinkts. Am Ende hatte man den Braten gerochen und sich mit lauter politischen Würstchen aus Polts hauseigener Metzgerei den Magen verdorben. Kein Skandal schien wesentlich komplizierter als ein durchschnittliches Schweinebratenrezept und jeder heilbar wie eine Gastritis. Der Charme dieses Kabaretts war seine Vorsintflutlichkeit. Das war nicht diese Welt der gesichtslosen Lobbys: Jeder hatte einen Namen, ein Gesicht und eine Statur wie Polt selber. Verkörperte Mißstände: Strauß, Gauweiler, Everding – die alte Zeit. Leute mit einer Verdrängung wie Elefanten und der Schlauheit von Großbauern. Alles schien so falsch wie im richtigen Leben. Auf Polt-Abende wie „München leuchtet“, „Diri Dari“ oder „Die Exoten“ reagierte das Publikum begeistert wie im Kasperltheater. Sie hatten des Teufels Großmutter gesehen und jubelten dem Kasperl zu.

Seit dem letzten Polt-Programm sind fünf Jahre vergangen, und das Kasperl ist nicht in ein biblisches, sondern in ein teuflisches Alter gekommen. In seinem Programm „Ausschwitzn“ gab der Passauer Kabarettist Siegfried Zimmerschied die Kasperlrolle zurück und umarmte des Teufels Großmutter, als er sagte: „Mir san doch olle a bissl gleich.“ Der Kabarettist Josef Hader beerdigte das alte Wortwitzkabarett in seinem „Bunten Abend“: „Deppn, Schweine, olles gibts im Lebn, aber doch keine Pointen!“ Das Kabarett als höhere Form des bayerischen „Derbleckens“, des Anprangerns von Mißständen in Gestalt von öffentlichen Persönlichkeiten, schien abgewirtschaftet. „Das war“, sagt Hader, „sowieso nie mehr als ein Witzerl fürs Demokraterl.“ Das alte Kabarett teilte die Welt in Gute und Böse ein, es war altklug und schwarzweiß. Unsere Zeit aber ist ein einziger bunter Abend.

Da steht er jetzt wieder, der Polt, und zeigt auf der Bühne der Münchner Kammerspiele „Tschurangrati“, sein neues Kasperlprogramm, in der Hauptrolle: des Teufels Großmutter. Ein Stimmungsabend der bundesrepublikanischen Poliklinik, Abteilung politische Gastritis. Polt verordnet seine bekannte Schweinebratendiät. Die Patienten werden zum Mitsingen und Mitschunkeln aufgefordert, selbstverständlich in einer therapeutisch sinnvollen, auf das (Selbst-)Ironische begrenzten Dosis. Fröhliches Rülpsen aus dem Parkett.

Afrika ist für Polt kein fernes Land. Auch in Bayern gibt es fast nur Schwarze, also CSUler. So erfand er sich Tschurangrati, einen afrikanischen Phantasiestaat. Dort tritt er jetzt als Dr. Leinweber auf, als Funktionär der CSU-nahen Hanns-Seidl-Stiftung, der den Wilden in der Deutschen Botschaft Unterricht erteilt. Das Thema steht mit Kreide an einer Schultafel: „democracy today“.

Er spricht im Tonfall des geistigen Sponsors, des big spendor im Trachtenlook (und mit der Gesichtsmaske von Gauweiler), halb belehrend und halb nachsichtig: „Democracy has an old and long tradition in Bavaria.“ Er nennt drei Staatsdenker: Plato für die Griechen, Cicero für die Römer und Ochsensepp, einen alten CSU-Häuptling, für die Bayern. Fast genial seine Ochsensepp-Charakteristik: „simple answers to simple questions“. Er stellt eine politische Frage, gibt ihr den Anstrich des Rhetorischen und beantwortet sie sogleich: „What do democrats want? They want majority.“ Dann kehrt er zurück zu den „fundamental principles of Ochsensepp“. Merke: „The upper beats the under.“ Auf deutsch: Ober sticht Unter, ein Merkmal bayerischer Demokratie, lehrreich auch für die Dritte Welt. Demokratie, doziert Dr. Leinweber, sei die Unterdrückung von Minderheiten (und zwar weltweit). Denn die Welt wird regiert von einer Mehrheit der weißen Schwarzen, zu deren demokratischen Errungenschaften zwei Erlebnisbereiche gehören: Freibier und ADAC („the garage of a pluralistic Society“).

Polt spielt diesen Dr. Leinweber wie ein wiederbelebtes Fossil. Wenn Elefanten schlaksig wirken könnten: Das ist Dr. Leinweber-Polt. Ein großes Solo an einem Abend, der vom großen Kabaretttheater träumt.