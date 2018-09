Inhalt Seite 1 — Polizei für die Börse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Mario Müller

Wer zweifelt, ob es an der Börse immer mit rechten Dingen zugeht, durfte sich in seinem Verdacht bestätigt sehen. Im vergangenen Monat beschloß der Aufsichtsrat der Daimler-Benz AG, den Stuttgarter Konzern mit der Mercedes AG Holding (MAH), die rund ein Viertel seines Kapitals besitzt, zu verschmelzen und jede MAH-Aktie gegen einen Daimler-Anteilschein einzutauschen. Diese Entscheidung wurde nach sechzehn Uhr den Nachrichtenagenturen mitgeteilt. Zu dieser Zeit ist zwar das Börsenparkett schon geschlossen, nicht aber das elektronische Wertpapierhandelssystem IBIS, das bis siebzehn Uhr läuft. Wer dort noch schnell MAH-Aktien kaufte, konnte an diesem Tag erkleckliche Gewinne einstreichen. Denn die Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses mußte den MAH-Kurs, der deutlich unter der Daimler-Notierung lag, automatisch nach oben katapultieren. Das hätte auch Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper wissen müssen, unter dessen Vorsitz der Daimler-Aufsichtsrat den Beschluß faßte.

Jetzt ermittelt eine Untersuchungskommission der Börse, ob möglicherweise Insider in den beteiligten Unternehmen ihren Informationsvorsprung für einträgliche Geschäfte nutzten. Auch wenn die Prüfer zu dem Ergebnis kommen, daß kein Verstoß gegen die freiwilligen Insiderrichtlinien vorliegt: Das Vorgehen der Stuttgarter Führungsspitze löste allenthalben Kopfschütteln aus. Warum, so fragen sich viele Börsianer, wurde der Handel in MAH- und Daimler-Aktien nicht ausgesetzt, wie es in einem solchen Fall angebracht gewesen wäre, um Chancengleichheit für alle Anleger herzustellen? Entweder haben die Verantwortlichen die Kurseffekte billigend in Kauf genommen oder aber die Folgen ihres Tuns schlicht verkannt. Beide Varianten sind für den Konzern und seine Hausbank gleich peinlich.

Der Fall macht deutlich, wie provinziell es am Finanzplatz Deutschland zugeht. Während das Wertpapiergeschäft in vergleichbaren Staaten strengen Regeln und Kontrollen unterworfen ist, herrscht hierzulande ein Zustand fahrlässiger Freizügigkeit: Unternehmen pflegen einen äußerst laxen Umgang mit börsenrelevanten Informationen, Insiderhandel gilt nach wie vor als Kavaliersdelikt. Eine wirkungsvolle Aufsicht über den Finanzmarkt, an dem täglich Milliardenbeträge umgesetzt werden, findet nicht statt.

Das soll nun anders werden. Nachdem sich Vertreter von Banken und der von ihnen beherrschten Börsen jahrelang erfolgreich gegen schärfere Vorschriften gewehrt hatten, sind sie inzwischen ins Lager der Befürworter umgeschwenkt. Der Sinneswandel erfolgte weniger kraft eigener Einsicht als vielmehr auf äußeren Druck. Ausländische Anleger und Institutionen hatten immer heftiger die mangelhafte Aufsicht am deutschen Finanzmarkt moniert. Sogar Sanktionen wurden deshalb schon verhängt: So darf die Deutsche Terminbörse (DTB) ihre Produkte nicht in den Vereinigten Staaten vertreiben. Da die Bundesrepublik aber zunehmend auf den Import von Kapital angewiesen ist, konnte sie sich den Forderungen nach strengeren Regeln kaum noch entziehen, zumal auch entsprechende EG-Richtlinien in deutsches Recht umzusetzen sind.

Daran wird in Bonn derzeit emsig gearbeitet. Bis zur Sommerpause will das Finanzministerium den Entwurf eines Gesetzes präsentieren, das