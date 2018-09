Von Christoph Dieckmann

Soso. Ein "Spiel ohne Grenzen der Phantasie" hätten wir erlebt, die "perfekte Rockshow", ein "sensationelles Konzert". So lasen wir. Wo Jubel wallt, ist der Mäkler besonders willkommen. Aber was war?

Es war einmal, vor zirka hundert Jahren, in England eine Rockband, die hieß Genesis. "Rockband" traf es eigentlich nicht ganz. Der Rock ’n’ Roll hatte das Quintett sowenig geprägt wie der Hippiekult oder sonstig plebejisches Treiben. Genesis trieb Kunst. In den Texten glomm surrealistischer Wahn. Die Kompositionen, episch lang, woben ein feines Gespinst aus Stille und Bombast. Genesis’ Musik war nicht tanzbar; das freute den besseren Fan, der sein erhabenes Lauschen nicht gern mit Disko-Hopsern teilte. Mochten jene zu Rod Stewart und Hot Chocolate schmusen – unsereins hörte Tondichtung: "The Knife", "The Return of the Giant Hogweed" über das landverschlingende Gespensterkraut, "The Musical Box", worin ein viktorianisches Girl per Krocketschläger einen Knaben köpft.

Derlei und etliches Erfreuliches mehr sang, röhrte, rezitierte Genesis’ Anführer Peter Gabriel, und bei Konzerten mimte er’s, denn die Band inszenierte Musiktheater-Shows mit großer Staffage. Dann wurde Gabriel den Mummenschanz leid. 1975 stieg er aus, mit dem Bemerken, er habe es satt, als Sonnenblume auf der Bühne zu stehen. Fortan schuf er Soloplatten. Die erste klang noch recht konfus, pardon: zeugte von stilistischer Vielfalt. Auf der zweiten rangen Gabriels Songs mit den avantgardistischen Interessen des King-Crimson-Gitarristen Robert Fripp. Die Alben "3" und "4" markierten den Durchbruch. Gabriel wurde polyglott.

Lange bevor World Pop seine kolonialen Plünderungen begann, hat Gabriel Stimmen, Rhythmen und Riten anderer Kulturen um Beitritt zu seiner Musik ersucht, ohne Exotica zu verbraten als Prisen aus Pfefferland. Man höre "San Jacinto", "Shock the Monkey", "The Rhythm of the Heat". Wie ihn die schwarzen Trommeln hetzen! Wie er rennt und schreit! The rhythm is befand you! Peter Gabriel: ein Jäger dessen, was ihn jagt, immer auf der Flucht vor den Konventionen der Popkultur und der Fremde hinterher, solange es noch Volksmusik gibt in Brasilien und im Senegal.

1987, nach dem gewaltigen Erfolg seines fünften (und besten) Albums "So" konnte Gabriel endlich das ersehnte Studio kaufen. Dort empfängt er Volksmusiker aus aller Welt und produziert ihre Platten auf seinem Label Real World (Vertrieb: Virgin). Er profitiert davon in seiner eigenen Musik. Er blieb, was er mit Genesis gewesen war: ein Eklektizist, ein wählerischer Puzzler, aber fern von postmodernistischer Beliebigkeit. Verglichen mit dem windschlüpfrigen VW-Produktdesign seiner alten Kumpane von Genesis, umgibt Gabriel die selbsterforscherische Aura eines Klausners.

Alles ficht ihn an. Botschaft drängt. Es bebt das Herz. Es pocht die Angst. Es rinnt das Blut von Eden. Der Sexus schnaubt. Die Liebe schweigt. Die lange Ehe ist kaputt wie die kurze Nähe nach der langen Ehe. Die Liebe schreit: Love to be loved! Worüber sprachen wir?