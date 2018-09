Inhalt Seite 1 — ...und morgens wird gestochen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marlies Menge

Herzerquickend ist es, wenn eine Stadt sich nicht durch eine Schlacht einen Namen gemacht hat, sondern durch Spargel – wie Beelitz, ein Städtchen südlich von Potsdam. „Für Berliner gehört es zur Allgemeinbildung zu wissen, daß aus Beelitz guter Spargel kommt“, sagt einer, der am Beelitzer Stand dünnen Suppenspargel kauft, vier Mark das Kilo, und ein Kilo vom besten für dreizehn Mark.

Spargelkauf in Beelitz. Ältere Berliner erinnern sich an früher. Mit den Eltern wurde nach Beelitz gefahren, dort mit der Bauersfrau geschwatzt – man kaufte ab Hof –, frische Ferkel und Küken wurden besichtigt, und schließlich packte man den Spargel ein, erst in nasses, dann noch einmal in trockenes Zeitungspapier.

Die Zeitungen änderten sich, der Spargel behielt seine Qualität. Nur rarer wurde er; für Westberliner unerreichbar.

Nach der Wende fiel er ihnen wieder ein. Sie kamen und fragten nach. Vier Beelitzer gründeten einen Spargelförderverein und eine Erzeugergemeinschaft Beelitzer Spargel: dazu zählen inzwischen die „Spargelhöfe Märkerland in Schlunkendorf“ und andere Bauern aus der Gegend, die entweder alte Spargelanlagen von LPGs übernommen haben oder auf kleinen privaten Flächen anbauen, und schließlich Spargelbauern aus Westfalen, die gleich nach der Wende auf gepachtetem Land Spargel pflanzten und ihn in diesem Jahr zum ersten Mal verkaufen.

Manfred Schmidt, der Vorsitzende, ist diplomierter Landmaschinenbauer und baut wie viele hier Spargel im Nebenerwerb an. „Er lebt und stirbt für Spargel und Beelitz“, sagt seine Frau über ihn. „Spargel ist keine Ware, sondern eine Philosophie“, sagt er selbst. In der Nähe hat eine Computerfirma Riesenflächen mit Spargel bepflanzt. „Die denken, mit Spargel läßt sich schnelles Geld machen. Aber das funktioniert nicht. Die Umwelt muß stimmen. Die Menschen müssen stimmen. Der Kunde muß Vertrauen haben. Außerdem sind große Felder nur mit chemischen Keulen zu bearbeiten. Wir sind für ökologischen Landbau. Wir haben insgesamt vierzig Hektar, die Hälfte davon haben Buschmann und Winkelmann vom Spargelhof Klaistow. Ja, das sind auch Wessis, aber in diesem Fall ist das positiv. Sie haben 1,5 Millionen Mark investiert. Für uns sind 50 000 Mark schon eine Menge Geld. Es sind Spargelbauern von Haus aus. Sie verstehen was von Management, bringen neue Spargelsorten mit. Wir unterstützen uns gegenseitig.“

Wer Spargel anbaut, muß drei Jahre warten, bis er ernten kann. Nach zehn Jahren muß das Feld wieder neu angelegt werden. Der Spargelbauer Eberhard Falkenthal zeigt über die Felder, knappe vier Hektar sind es. „Spargel ist sehr sensibel. Wir nehmen Proben vom Boden, versorgen ihn mit Humus, und zwar mit richtigem Mist.“ Der kommt von einer Riesen-Entenmastanlage, die ein Investor aus Oldenburg betreibt. „Das Tiefenlockern des Bodens macht einer mit ’ner Maschine, kostet 2000 Mark pro Hektar. Eine Spargelpflanze kostet fünfzig bis neunzig Pfennig.“