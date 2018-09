Inhalt Seite 1 — Allein mit dem Schraubenzieher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die 34jährige Petra G. steht vor dem Hamburger Amtsgericht, weil sie angeblich nicht verhindert hat, daß ihre Tochter Nadine im Januar 1992 vier Autoreifen zerstach. Der Wagen gehörte dem von ihr getrennt lebenden Ehemann und parkte genau vor der Wohnung seiner Geliebten.

Petra G. ist eine große, üppige Frau mit blonden gelockten Haaren. Zu einem alten, ausgebeulten Jackett trägt sie rosa Leggings. Ihr T-Shirt verkündet in goldenen Pailetten: „Tropica“.

Frau G. erklärt, sie wohne mit ihrer Tochter zusammen, weitere Kinder habe sie nicht, aber gerade sei sie schwanger. Sie sei Hausfrau und lebe von der Sozialhilfe. Ihr monatliches Einkommen betrage „siebenhundert und ein paar Zerquetschte“. Zusätzliches Wohngeld, wie der Richter vermutet, bekomme sie nicht, das behalte nämlich das Sozialamt.

Als ihre Tochter die Reifen aufschlitzte, sei sie nicht dabeigewesen, behauptet die Angeklagte. Nadine habe allein auf der Straße gespielt. Mit einem Dosenöffner habe das Mädchen die Reifen kaputtmachen wollen. Nachdem das nicht geklappt habe, sei Nadine nach Hause gegangen und habe sich einen spitzen Schraubenzieher besorgt. Mit ihm habe sie dann – ganz allein – die Reifen zerstochen. Die Angeklagte beteuert, davon erst am nächsten Tag erfahren zu haben.

Der Richter erinnert Petra G., daß es schon einmal Beschädigungen am Auto des Gatten gegeben habe. Damals habe ihr Mann einen Brief von ihr an der Windschutzscheibe vorgefunden. Aus Rücksichtnahme möchte der Richter den Zettel lieber nicht verlesen. Zum Vorfall will die Angeklagte nichts sagen, denn ihr Mann habe diese Anzeige ja zurückgezogen.

Der geschädigte Vater erscheint nicht vor Gericht, aber die Tochter ist Zeugin. Der Richter versucht dem Kind das Verfahren zu erklären: „Also, Nadine, du sollst mal erzählen, was damals so passiert ist. Aber wenn die Mama etwas Böses gemacht hat, was das Gericht nicht wissen soll, brauchst du deine Mama nicht verpetzen.“ Nadine ist mittlerweile zehn Jahre alt. Ein hübsches, blondes Mädchen mit wasserhellen blauen Augen. Ihre Kleidung ist armselig: billige Latschen, eine schlabbrige Steghose und eine verblichene Strickjacke aus grauer Kunstfaser.

Nadine lacht, ja, das mit den Reifen habe sie gemacht, aber ganz alleine. Als sie gefragt wird, warum sie Papas Auto habe kaputtmachen wollen, fängt das Mädchen an zu weinen. Sie brauche sich nicht zu schämen, beruhigt sie der Richter, das sei ja schon lange her. Die Befragung ist zu Ende. Nadine darf im Gericht bleiben, sie kuschelt sich an die Mutter.