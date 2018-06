Diese Woche hat es in sich. An jedem Tag ein neues Reizthema auf der Agenda: am Montag die Pflegeversicherung, am Dienstag die Generalprobe der SPD vor der Abstimmung am Mittwoch über das Asylrecht, am Donnerstag der Solidarpakt im Parlament, am Freitag schließlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Paragraphen 218 – Mal um Mal ein extremer Test für die Koalition, die Opposition, die Regierung oder das ganze Parlament.