ZEIT: In den Mitgliedsländern der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, verlieren immer mehr Menschen ihren Job. Steuern wir auf eine Wirtschaftskrise wie 1929 zu?

Paye: Zum Glück wiederholt sich die Geschichte nicht. Aber die Arbeitslosigkeit ist eine gefährliche Wunde unserer Gesellschaften. Und seit zwei Jahren schlage ich darum Alarm. Denn wenn wir das Problem schleifen lassen und keine glaubwürdigen und wirksamen Antworten finden, dann sind die politischen und sozialen Risiken unabsehbar.

ZEIT: Die OECD arbeitet seit einiger Zeit an einer Studie zur Arbeitslosigkeit, die Anfang 1994 abgeschlossen sein soll. Wie gehen Sie das Problem denn an?

Paye: Wir stellen uns die Fragen, die sich viele in unseren Mitgliedsländern auch stellen: Woran liegt es, daß die Arbeitslosigkeit heute höher ist als in früheren Krisen? Haben wir eine falsche Wirtschaftspolitik betrieben? Sind unsere Arbeitsmärkte zu unflexibel? Bringt der technologische Fortschritt uns um unsere Jobs? Oder verlieren wir gar im großen Maß Erwerbsmöglichkeiten an die Schwellenländer?

ZEIT: Werden Sie und Ihre Experten auf der OECD-Ministerratstagung Anfang Juni in Paris schon erste Antworten geben können, etwa in Sachen Flexibilität?

Paye: Die Flexibilität des Arbeitsmarktes scheint tatsächlich ein wichtiger Faktor zu sein. In Amerika ist die Arbeitslosigkeit nicht viel höher als vor zehn oder zwanzig Jahren, aber der Durchschnittsamerikaner verdient real nicht viel mehr als damals. Die Europäer haben heute wesentlich mehr auf dem Konto, aber sie bezahlen das mit einer höheren Arbeitslosigkeit.

ZEIT: Wollen Sie also einen zweiten Arbeitsmarkt, auf dem niedrige Löhne für Jobs mit geringerer Produktivität bezahlt werden?