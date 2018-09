Inhalt Seite 1 — Milliarden verkocht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz-Günter Kemmer

In der jüngsten Ausgabe von Menschen und Stahl, der Werkszeitschrift der DHS-Dillinger Hütte Saarstahl AG, verbreitete der Vorstandsvorsitzende noch Optimismus. Niemand wisse, so erklärte Roger de Bonneville den „lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, wie die europäische Stahllandschaft in den nächsten Jahren aussehen werde, aber „wir als DHS haben dabei nicht die schlechtesten Chancen“.

Wenige Tage später strafte sich de Bonneville selbst Lügen: Die DHS-Tochter Saarstahl AG meldete am Dienstag voriger Woche beim Amtsgericht Völklingen Konkurs an. Das Unternehmen mache, so die Begründung, Monat für Monat dreißig Millionen Mark Verlust, und die Schwestergesellschaft Dillinger Hütte sei nicht mehr in der Lage, den Verlust auszugleichen.

An der Saar wird allerdings bezweifelt, daß de Bonneville selbst über den Konkursantrag entschieden hat. Wahrscheinlich ist vielmehr, daß Francis Mer, der Chef des französischen Stahlkonzerns Usinor-Sacilor, den Daumen gesenkt hat. Zumindest waren die Franzosen, denen siebzig Prozent der DHS-Aktien gehören, nicht bereit, dem Unternehmen neues Kapital zuzuführen. Das restliche Kapital liegt zu 27,5 Prozent beim Saarland und zu 2,5 Prozent bei der luxemburgischen Arbed.

In der Vergangenheit haben die Franzosen tatsächlich erhebliche Opfer gebracht; mehrere hundert Millionen Mark sind nach Völklingen geflossen. Und der Verlust von 151 Millionen Mark, den DHS für 1992 ausweist, stammt ausschließlich von Saarstahl; Dillingen hat mit Gewinn gearbeitet. Wohlweislich haben die Franzosen, als sie 1989 mit Saarstahl gemeinsame Sache machten, auf die Selbständigkeit der zusammengefaßten Unternehmen gedrungen – jetzt kann Saarstahl pleite gehen, ohne daß die Dillinger Hütte mit in den Strudel gezogen wird.

Völlig ungeschoren käme Dillingen freilich nicht davon, wenn Saarstahl die Produktion einstellen würde. Denn immerhin gehört beiden Unternehmen gemeinsam das Hochofenwerk Rogesa (Roheisengesellschaft Saar mbH) in Dillingen, das die Stahlwerke des Konzerns mit Roheisen versorgt. Fällt Saarstahl als Abnehmer aus, sitzt das Schwesterunternehmen auf viel zu hohen Kapazitäten mit entsprechend hohen Kosten. Und eine zweite Gemeinschaftseinrichtung würde an der Saar notleidend werden: die Zentralkokerei Saar GmbH, an der die Saarbergwerke mit 49 und die beiden Hütten mit je 25,5 Prozent beteiligt sind.

So wird denn an der Saar versucht, das angeschlagene Unternehmen mit allen Mitteln vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Eine Auffanggesellschaft soll die Aktivitäten von Saarstahl fortsetzen und einen Teil der derzeit 7200 Arbeitsplätze sichern. Ein Abspecken auf nur noch 4500 Beschäftigte war ohnehin beschlossen, jetzt ist von 2000 bis 2500 Arbeitsplätzen die Rede.