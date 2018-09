Von Andreas Kilb

In Cannes laufen jeden Tag etwa siebzig Filme. Jeder von ihnen erzählt eine Geschichte. Jede Geschichte kann man in einem Satz zusammenfassen. Oder auch nicht. Screen International at Cannes, die Festivalzeitschrift, kann es. Auszüge aus dem Programm von Freitag, dem 21. Mai 1993: "Ein Mann verschafft sich ein neues Gesicht, um die Liebe seiner Ex-Frau zurückzugewinnen" ("The Bilingual Lover", Spanien). – "Eine geschiedene Frau heiratet wieder und beschließt dann, zu ihrem früheren Mann zurückzukehren" ("Black Box", Israel). – "Ein Gastarbeiter in Europa verdient genug Geld, um sich einen Mercedes zu kaufen, und fährt die lange Strecke nach Hause zurück" ("Mercedes mon amour", Frankreich/Türkei/Deutschland). – "Ein Elfjähriger hält zu seinem alkoholabhängigen Vater" ("My Great Big Daddy", Dänemark). – "Ein Dreizehnjähriger wird zum Anführer einer Betrügerbande" ("Pretty Boy", Dänemark). – "Eine Vierzehnjährige entscheidet sich für die Kirche, doch dann ändert sie ihre Meinung" ("Anchoress", England). – "Ein Siebzehnjähriger flieht von zu Hause, um mit seinem Liebhaber zusammenzuleben" ("Amazing Grace", Israel). – "Ein Italiener und seine Eltern grübeln darüber, was alles hätte sein können" ("Stefano!", Italien).

Es folgt der Wetterbericht.

Zwei Wochen Cannes in einem Satz: "Ein berühmtes Filmfestival kämpft um seinen Ruf." Wogegen? Gegen die Arroganz der Kritiker, die Gleichgültigkeit des Publikums, die Gier der Produzenten? Nein, gegen die Lähmung. Gegen die furchtbare und unaufhaltsame Bilder- und Geschichtenlähmung, die das europäische Kino am Ausgang des Jahrhunderts befallen hat, gegen die politische Korrektheit und verzagte Biederkeit der amerikanischen independent movies, gegen die Postkarten-Ästhetik und den falschen westlichen Touch der Filme aus der Dritten Welt. Gegen das Hinschwinden der Traditionen, den Verfall des handwerklichen Könnens, die Krämpfe der Mutlosigkeit. Und gegen Hollywood, die computergestützte Allesverwertung, die siegreiche Maschinerie. In diesem Jahr war es ein verlorener Kampf.

Siebenundzwanzig Filme liefen im Wettbewerb des 46. Filmfestivals von Cannes. Nur eine Handvoll von ihnen schaffte den Sprung über jene Schwelle, die noch nicht das Wahre vom Falschen, aber wenigstens das Außergewöhnliche vom Braven und Halben trennt. Der Rest war eine Ansammlung von ungesuchten Raritäten, wie sie in jeder zweit- und drittklassigen Filmschau vorkommen: Familien-, Krimi- und Liebesgeschichten, deren Bilder wie Ölschlieren auf den seichten Wassern der Drehbücher schwimmen, gelackte Historien, geleckte Komödien, Bilderflut und Bilderschrott.

Was soll man denn noch erzählen? Vielleicht dasselbe wie vor fünfzehn Jahren, dieselbe Legende von der Versöhnung zwischen Gegenwart und Geschichte, Schicksal und Natur, dasselbe Menschenmärchen in neuen Kostümen, wie es die Brüder Taviani in "Fiorile" tun. Vielleicht eine bittersüße Kindheitsfabel aus der amerikanischen Rezessionszeit, wie Steven Soderbergh ("King of the Hill"), der vier Jahre nach seinem Triumph in Cannes verzweifelt um einen eigenen Ausdruck, eine eigene filmische Sprache ringt. Oder alles, was einem weißen Durchschnittsamerikaner an einem durchschnittlichen Tag in Los Angeles passieren kann, wie Joel Schumacher in "Falling Down". Oder fast gar nichts, wie Mike Leigh ("Naked"), der einen ältlichen englischen Jüngling in die lange Londoner Nacht hinausschickt und ihn dort bis zur Erschöpfung über Gott und das Universum, die Bibel und die Prophezeiungen des Nostradamus bramarbasieren läßt.

Etwas stimmt nicht mit diesen Filmen. Sie zerfallen schon in der ersten Erinnerung wieder in ihre Bestandteile, ihre Absichten, Meinungen und Dialoge. Wenn sie vorbei sind, bleibt nur ein Dunst, eine rasche Aufwallung von Sinn und Staub, in der das Gesehene verfliegt und das Gerede beginnt.