Von Kurt R. Leube

„Die bisherigen Versuche, die Eigenthümlichkeiten der naturwissenschaftlichen Methode der Forschung kritiklos auf die Volkswirtschaftslehre zu übertragen, haben denn auch zu den schwersten methodischen Mißgriffen und zu einem leeren Spiel mit äußerlichen Analogien zwischen den Erscheinungen der Volkswirthschaft und jenen der Natur geführt.“

Carl Menger

Von jenen drei großen Gelehrten, die zu Beginn der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, fast gleichzeitig, aber doch unabhängig, die bahnbrechende Grenznutzentheorie formulierten, war der Österreicher Carl Menger gewiß in der ungünstigsten Position. Während sich der Franzose Leon Walras seiner überaus komplizierten mathematischen Darstellung wegen von vornherein nur an einen erlauchten Kreis von Gleichgesinnten richten konnte, sah sich William St. Jevons in England hauptsächlich nur passiver Gleichgültigkeit gegenüber. Carl Menger aber hatte mit aktivem, ja aggressivem Widerstand zu kämpfen. Im wesentlichen sah er sich zum einen der übermächtigen Jüngeren Deutschen Historischen Schule gegenüber, die, von Gustav von Schmoller angeführt, in Deutschland aller Theorie reichlich bis kategorisch ablehnend gegenüberstand. Und zum anderen (mit Auswirkungen bis in unsere Tage) wurde die Besetzungspolitik an den deutschen Universitäten von Friedrich Althoff, einem politischen Weggefährten Schmollers, geradezu systematisch kontrolliert. So blieb Mengers Erstlingswerk, die „Grundsätze der Volkswirthschaftslehre“ (1871), mit dem er die Grundlagen der klassischen Nationalökonomie aus den Angeln hob, zunächst einmal unbeachtet.

Gewöhnlich gibt erst das langsame Heranreifen der Disziplin dem großen Vordenker die spätere verdiente Würdigung. Daß Carl Menger diesem häufigen Gelehrtenschicksal entging, ist dem seltenen Glücksfall der Kollaboration zweier kongenialer Köpfe zu verdanken, die sein Werk auf gleicher intellektueller Höhe ausbauen und weiterführen konnten: seinen beiden indirekten Schülern Eugen von Böhm-Bawerk und Friedrich von Wieser.

Während die Klassik noch durch die Konfusion von Arbeitswert, Nützlichkeit, Gebrauchswert und anderer Begriffe in hoffnungslosen Widersprüchen verfangen war, gelang Menger der intellektuelle Durchbruch: Aus der Knappheit wirtschaftlicher Güter folgt, daß sich der Wert nicht aus dem Nutzen der ganzen Gütermenge, sondern nur aus dem subjektiven Nutzen einer konkreten Teilmenge des jeweiligen Gutes ergibt. Innerhalb einer subjektiv definierten Bedürfnishierarchie einer gegebenen Gütermenge ergibt sich demnach der Wert aller Einheiten aus dem „Grenznutzen“ (Wieser), dem Nutzenzuwachs der zuletzt befriedigend eingesetzten Teilmenge. Der Umfang des Gütervorrates wird damit zu einem bestimmenden Faktor des subjektiven Wertes. Die kausal-genetischen Beziehungen zwischen subjektiven Erwartungen, Wertungen und Handlungen im sozialen Umfeld stehen im Mittelpunkt des theoretischen Interesses. Menger hat mit seiner systematischen Begründung des Grenznutzenprinzips, des kausal-genetischen Ansatzes, des methodologischen Individualismus, des sich daraus zwingend ergebenden methodologischen Subjektivismus und der Präferenzreihung die Säulen der modernen Nationalökonomie geschaffen.

Mengers fundamentale Einsichten sind jedoch in keiner Weise nur auf die engeren Wirtschaftswissenschaften beschränkt, sondern sind zum Verständnis aller Gesellschaftstheorie von entscheidender Bedeutung. Dieser Ansatz wurde in Deutschland als Instrument der wissenschaftlichen Analyse für zwecklos gehalten. Während sich in Österreich die Grenznutzen- und subjektive Werttheorie zum vollen System entwickelte, verharrte man unter Schmollers Führung in theorieloser Forschung. Man hielt das Studium geschichtlicher Entwicklung für die allein geeignete Methode, um jene empirischen Gesetze zu entdecken, mit denen dann soziale Erscheinungen, erklärt werden könnten. Dieser Ansatz unterscheidet sich von der heute in den Wirtschaftswissenschaften dominierenden Methode eigentlich nur durch den wesentlich bescheideneren Gebrauch von Mathematik und Statistik und wurde in unserem Jahrhundert von dem Philosophen Karl Popper als „Historizismus“ und von Friedrich A. v. Hayek als „Szientismus“ kritisiert.