”Hundert Jahre herrlichster Einsamkeit lagen nun hinter Dornröschen. Es selbst aber lag, süß und selig schnarchend, auf dem Bette. Es träumte. Manchmal allerdings erschienen ihm recht sonderbare Bilder im Traum. (Von ruhigem Schlaf also gar keine Rede!) Eine schwere Kindheit meldete sich da zu Wort. Die Sache mit dem Frosch beispielsweise. Genau neun Monate nachdem Muttern mit diesem im Bade gesessen hatte, war Dornröschen („der kleine süße Bastard“, wie es später oft hören mußte) zur Welt gekommen; den Rest konnte sich das arme Kind ungefähr zusammenreimen. Sei kein Frosch, sprach dann, in solch messerscharfen Momenten seiner Jugend, das Mädchen sich selbst Mut zu. Oder – auch so ein Dauerbrenner in Dornröschens Alpträumen! – die irre Alte in der Turmkammer, die Dornröschen an seinem fünfzehnten Geburtstag getroffen hatte und die auf die Frage, was sie denn täte, nur immer geantwortet hatte: „Ich spinne! Ich spinne...“

Ich denke, ich spinne, hatte auch Dornröschen damals gedacht, und dann war es ja auch für lange Jahre dunkel um es geworden. Die Zeit war dahingegangen, und rund um das Schloß war eine stattliche Hecke gewachsen. Härter als Beton und wie Stacheldraht spitz – die Dornen des Rosengestrüpps. Die Hecke schützte nicht nur Dornröschen (und die übrigen Insassen des Schlosses), sie hielt auch das alte baufällige Gemäuer irgendwie zusammen. Und die Leute draußen im Lande hatten ihre Freude daran – und ihre Ruhe. Nun jedoch – die Zeit war mählich, aber pünktlich vorangeschritten – waren die hundert Jahre um. Unwiderruflich.

Da traf es sich gut, daß gerade ein Königssohn ins Land gekommen war und Begehr geäußert hatte, Dornröschen zu sehen. Die Leute verwunderten sich sehr darüber: „Warum willst du schlafende Hunde wecken?“ Doch er ging stracks auf das Schloß zu, und – siehe da – die Hecke öffnete sich ihm von selbst. Das bremste seinen Heldenmut aber gar nicht, im Gegenteil. Was fand er nun? Er fand leider alles bestätigt, was man ihm vorausgesagt hatte: Die ganze faule Bande schlief! Der Hofstaat, der Staat, der Hof – alles! Sogar die Fliegen an der Wand schliefen. (Das mit den Fliegen erschütterte ihn am meisten. Darüber kam er fast nicht hinweg!) Ratlos stieg er über Müllhaufen, durch Aktenberge, und er überlegte, ob er lieber dem Wahnsinne verfallen oder doch wieder nach Hause gehen sollte – da fiel ihm, Gott sei Dank, noch rechtzeitig Dornröschen ein! Spinnweb und Staub schob er kühn beiseite, lässig stieg er die Turmtreppe hinauf und fand schließlich: Sie! Die reine Unschuld!

Er sank förmlich auf die Knie und drückte ihr einen erlösenden Kuß auf den schlafenden Mund. Ihr ward davon ganz wunderlich zumute, sie schlug die Augen auf, für Momente verdrehten sich ihr Traum und Wirklichkeit – der Prinz! ein Traum, ein Mann... Doch dann warf sie sich mit der ganzen ungebremsten jugendlichen Leidenschaft ihrer gerade mal 115 Jahre dem blaublütigen Liebhaber an den Hals und riß ihn zu sich herab! Ins zerwühlte Lotterbett. – Oh! Der Königssohn, von Sinnen, stammelte nur noch. Da geschah es, daß er sich im Moment der Wahrheit vor süßem Schmerz auf die Zunge biß. Und siehe: Es sprudelte aus ihm hervor: Blut, rot und gewöhnlich. Wie Dornröschen das sah, sah es sich – wie schon so oft im Leben – getäuscht. „Ha“, zischte es, „von wegen ‚blaues Blut‘!“ Dornröschen warf sich herum und starrte beleidigt auf die Schimmelpilze an der Wand. Der Königssohn aber saß am Bettrand und knetete sein Taschentuch. Tiefe Stille machte sich breit. Draußen indes, vor der Tür, war es lebendig geworden. Makler durchmaßen mit knarrenden Stiefeln die Immobilie und riefen sich Zahlen zu. Einmal aber hörte man zarten Gesang. Das war der Küchenjunge. Auch ihn hatte es hart getroffen.

Als die Hundertjahresfrist um war – die Pferde wieder mit dem Schwanz wedeln durften, die Tauben vorsichtig ihre eingemotteten Köpfchen unter den Flügeln hervorholten und auch das Feuer im Herd wieder schüchtern begann sich zu röten –, da bekam er doch tatsächlich eine längst verjährte Ohrfeige. Vom Koch! Von seinem alten Leidensgenossen, dem Koch. – Dieser Schlag traf ihn wie ein Schlag! Fortan verstand er die Welt nicht mehr. Schließlich aber trollte er sich doch an die Arbeit. Ein großer Berg Zwiebeln war nämlich zu schälen, für den Hochzeitsschmaus. Weil nun dem Küchenjungen (wegen der zahlreichen Baugerüste) der Blick auf die blühende Landschaft verwehrt blieb, setzte er sich ans offene Hoffenster, wo unten die Hühner wieder scharrten, und er summte beim Schälen: „,Sehnsucht’ heißt ein altes Lied der Taiga...“ Ob nun von diesem traurigen Liede oder von den beißenden Zwiebeln – wie die Arbeit getan war, hatte sich eine gewaltige Flut salziger Tränen aus den Augen des Küchenjungen geradewegs in den Suppentopf ergossen.

„Versalzen!“ war denn auch (hinter vorgehaltener Hand) der Gästeschar einhellige Meinung.

Nur das Brautpaar bemerkte von alledem nichts. Der Königssohn, hungrig nach den bestandenen Abenteuern, löffelte mit sturem Appetit Teller um Teller leer. Dornröschen aber – kaum, daß es auch nur von der Suppe genippt und einen entsetzten Blick auf seinen nimmersatten Gemahl geworfen hatte – mußte herzerweichend gähnen und war wenig später für ein kurzes Mittagsschläfchen von abermals hundert Jahren wieder felsenfest eingeschlafen.

Jens Sparschuh, geboren 1955, lebt in Ostberlin, zuletzt ist von ihm erschienen „Der Schneemensch“ (Kiepenheuer & Witsch Verlag)