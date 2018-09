Von Wolfgang Pauser

Wollen Sie mit Ihrem Herd in einen "Dialog" treten (Siemens)? Verfügt Ihre Kaffeemaschine über genügend Gedächtnis, um sich Ihre "individuelle Genußtemperatur" zu merken (Braun)? Haben Sie einen Staubsauger mit "Turbo-Booster" (Hoover)? Nein? Dann gehören Sie sicherlich zu den antiquierten Leuten, die den technischen Fortschritt in Betten verschlafen, die noch nicht einmal über eine Fernbedienung zu steuern sind (Swissflex). Und Sie sollten uns begleiten auf einer kleinen Rundreise durch die wundersame Welt der neuen Maschinen.

Die Werbung hat ja recht: "Unsere Autos werden immer intelligenter, unsere Straßen immer verstopfter" (ÖMV – Liquid Motor Management). Da aber ein neues Motoröl den Verkehr nicht verflüssigen kann, bleibt aus dieser Einsicht nur ein Schluß zu ziehen – daß wir Menschen hinter der Intelligenz unserer Autos Zurückgebliebene sind. Wenn auf dem Nachtkästchen (mit integriertem digitalem Radiowecker?) die Gebrauchsanweisung der computergesteuerten Mikrowelle monatelang ungelesen liegenbleibt, weil sie so umfangreich und komplex ist wie der danebenliegende "Mann ohne Eigenschaften", wird uns unsere Inkompetenz gegenüber der modernen Technik schmerzlich bewußt. Doch um unsere Defizite auszugleichen, sind die Geräte ja angeblich da...

Zum Beispiel die elektronische Pfeffermühle mit Beleuchtung! Das "Timing des Mahlverzögerungs-Zyklus wird von einer internen Quarzuhr gesteuert, die mit 1/50 000 Sek. Genauigkeit arbeitet". Ist einmal der Akku aufgeladen und die Korngröße eingestellt, kann es losgehen: "Ein Druck auf den Sensor bewirkt, daß sich die Mühle öffnet und das Licht das zu pfeffernde Gericht beleuchtet... Bei sehr trockener Luft könnte es für einige Benutzer erforderlich sein, den Finger etwas anzufeuchten (nicht naßmachen!), um den Sensor zu aktivieren, da trockene Haut nicht so gut leitet."

Nachdem man also die Pfeffermühle aus ihrer Akku-Halterung genommen und den Sensor betätigt hat, öffnet sich am Boden eine Klappe, die Lampe beginnt das Essen zu beleuchten, und nach einer kleinen Verzögerung rieselt schließlich ein bestimmtes Quantum gemahlenen Pfeffers auf den Teller. Frau Reckzügel, die in ihrer Wiener "Großhandelsagentur für neuzeitliche Haus- und Küchengeräte" derartige Nützlichkeiten vertreibt, kommentiert das Wunderwerk lakonisch: "Die komische Mühle ist nur für Leute, die schon alles haben. Dieser Blödsinn war der Renner zu Weihnachten."

Der Not der Konsumenten, nichts mehr zu brauchen, steht auf der Seite der Produzenten die Not gegenüber, kaum noch etwas verbessern zu können. Auf dem Boden dieser Pattstellung wuchern die Scheintechniken. Ihr Ziel ist es, nicht den Nutzen des Produkts zu erhöhen, sondern für den Moment des Verkaufs Illusionen zu erzeugen. Das moderne Gerät ist die Verkörperung eines Versprechens, das über jeden möglichen Gebrauch hinausgeht. Die Texte und Bilder der Werbung treten nicht mehr nachträglich und äußerlich zum Produkt hinzu, sondern gehen seiner Entwicklung voran. Die Aufgabe des Technikers besteht in der Folge darin, zu einer Werbeidee ein dingliches Anschauungsmittel zu entwickeln. Design ist nicht mehr die Formgebung einer objektiv bestehenden Zweckmäßigkeit, sondern umgekehrt dient die Technik der Realisierung immer zweckloserer Formen, deren neue Hauptaufgabe darin besteht, phantastische Wünsche zu symbolisieren.

Weil ein Staubsauger nicht mehr kann und nicht mehr soll als staubsaugen und weil er das auch schon seit Jahrzehnten zur besten Zufriedenheit tut, haben die Hersteller von Staubsaugern im unerbittlichen Wettbewerb um die Herzen der Konsumenten sich besonders viel einfallen lassen. "Sollte der Hoover-Sensotronic-Audio einen Leistungsabfall entdecken, hält er den Motor an, stellt die Diagnose und sagt Ihnen mit menschlicher Stimme, was zu tun ist. Zum Beispiel: ‚Der Staubbeutel ist voll und muß ersetzt werden.‘" Weitere Vorzüge des Geräts sind der "Booster-Saugstoßfühler" (ist das nicht sexy?), die Fernbedienung und die digitale "Kontrolleiste" (ein Saugstoßfühler braucht Kontrolle!).