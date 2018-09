Inhalt Seite 1 — "Im Staat sitzen dumme Leute" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helga Hirsch

Wilna

Virgis ist Akademiker. Aber wie fast jeder junge Litauer, der es zu etwas bringen möchte, betätigt er sich als Händler. Mit seinen Waren, herangeschafft mit Charterflügen über Dubai und Minsk, steht er wie Hunderte andere auf dem Gariunai-Markt am Rande von Wilna. Auf seinem Autokühler liegen dieselben Röcke, Tücher, Schuhe, Hemden wie beim Konkurrenten neben ihm. Virgis setzt trotzdem einiges ab. Denn die Weißrussen aus Lida oder Nowogrudek kaufen auch minderwertige Waren massenweise.

Nach drei Tagen hat Virgis meist die gut 200 Kilo losgeschlagen, die er pro Charterflug heranschleppt. Bezahlt hat er dann bereits für eine Woche: zehn Dollar an die braungebrannten sportlichen Typen, die sich nicht für die Waren, sondern ihre Verkäufer interessieren. Einen halben litauischen Durchschnittslohn dafür, "daß ihm nichts passiert". Für einen Schutz, um den er nicht gebeten hat. Virgis zahlt rekiet so selbstverständlich wie die offizielle Standgebühr. Er kennt niemanden, der nicht genauso handelte. Sonst stünde er nämlich nicht länger hier.

Rekiet gehört zum Alltag in Wilna. Den erpreßten "Schutz"zoll liefert vom Taxifahrer bis zum Ladenbesitzer jeder, der auch nur das kleinste Geschäft betreibt. Rekiet ist die Haupteinnahmequelle der Mafia.

Zu Manchester-Zeiten, hat Karl Marx gelehrt, entstand das erste Kapital aus der Wertvermehrung bei der Produktion. In postkommunistischen Zeiten hingegen erwachsen ungeheure Gewinne aus Betrug und Erpressung. "Fünftausend Dollar dafür, daß ihr schon ein halbes Jahr existiert!" forderten zwei junge Männer Mitte März vom "Golden Dragon", dem einzigen chinesischen Restaurant in Wilna, das der Stadtführer für seine Vielfalt und Exotik rühmt. Der Eigentümer, ein Chinese aus Belgien, war solche Praktiken nicht gewöhnt. Er wollte sich auch nicht an sie gewöhnen.

Es half ihm nichts, daß er sich dumm und stur stellte. Ende März detonierten zwei Eierhandgranaten aus russischen Beständen vor seinem Haus und zerstörten die Fensterscheiben im Erdgeschoß. Dann setzten anonyme Drohungen ein. Obwohl die Spezialtruppe der Polizei die Wohnung ermittelte, aus der die Anrufe kamen, und drei junge Männer festnahm, explodierte in der Nacht zum Ostersonntag eine Bombe an der Eingangstür zum Lokal. Sie riß die Wände im Flur auf, brach ein Drittel des Balkons herunter und zerstörte Toiletten und Türen. Seitdem verirren sich nur noch wenige Gäste in das Restaurant.