Inhalt Seite 1 — Nicht wenig, aber nicht genug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Wald, ein Gemach im Schloß, ein Springbrunnen im Park, ein Turm des Schlosses, das Gewölbe unter dem Schloß und eine Terrasse an dessen Ausgang: keine Schwierigkeit, das immer noch auf unserem Kontinent zu finden. Eher schon ein Problem: Wer soll das heutzutage noch unterhalten können, wo doch schon die Windsors Finanzierungssorgen haben mit Buckingham Palace und all den anderen Liegenschaften. Und so sind auch König Arkel von Allemonde, seine Tochter Genevieve, seine beiden Enkel Golaud und Pelléas samt dem Urenkel Yniold aus der Kälte und Dunkelheit ihres Stammhauses umgezogen in einen frei über einem Steilufer schwebenden hellen und sonnigen Beton-Bungalow mit postmodern-unregelmäßigem Grundriß und Oberlicht-Glasdach, vermutlich an Kaliforniens Pazifik-Küste.

Daß unmittelbar neben dem Fundamentsockel auch eine mächtige Abwasserleitung in den See mündet, haben offenbar selbst königliche Interessenvertreter nicht verhindern können. Sogar die früher so stimmungsvollen kleinen Lichtreflexe auf den Wellen müssen sich inzwischen von flackernden Neon-Röhren ersetzen lassen. Die Natur ist, wie wir wissen, längst nicht mehr, was und wie sie schon mal war. Ganz bestimmt nicht in der Oper.

Daß Prinz Golaud sich bei der Jagd verirrt und vor lauter Verzweiflung durch einen Schuß in den Mund seinem Leben ein Ende setzen will, obwohl wir doch alle sehen, daß er sich keine fünf Schritte von seinem Elternhaus befindet, wundert schon sehr, ebenso wie die Tatsache, daß er die fremde, schöne, scheue Prinzessin Melisande ausgerechnet aus dem Abflußkanal zerrt. Mehr noch: Die großväterliche Majestät ist inzwischen nicht nur teilerblindet, sondern an den Rollstuhl gefesselt, muß dort von einer (in Kalifornien selbstverständlich farbigen) Pflegerin gewaschen und massiert werden (wobei der immer noch „rüstige“ Herr sich auch mal ein bißchen Alterssex erlauben darf).

Sein im Stück normalerweise nicht in persona auftretender, sondern nur in Berichten erwähnter Sohn hängt derweil in einem zur Intensivstation ausgebauten Zimmer am Tropf. Statt eines Schäfers mit seiner Herde patrouilliert in regelmäßigen Abständen ein uniformierter Bodyguard ums Haus, der am Ende sogar gegen den Junior einschreitet und den Affekt-Totschläger in Handschellen legt. Die drei alten Männer, die normalerweise vor einem Höhleneingang schlafen, sind inzwischen zu Pennern mutiert, die regelmäßig unter der vorspringenden Hausnase übernachten, bis sie eines schlechten Moments von den Cops bei einer Razzia erwischt werden. Merkwürd’ger Fall!

Schließlich, wie es sich im Zeitalter von Reality TV gehört, können wir alles das nicht nur aus der Parkett-Totalen betrachten, sondern sitzen zur gleichen Zeit immer auch in der ersten Reihe: dank einer Kamera, deren Nahaufnahmen – meist von den direkt Beteiligten, aber hin und wieder auch von denen, die aktionslos still vor sich hin leiden – auf Bildschirme oben am Bühnenportal, rechts unten wie im Rang geschaltet werden. Fehlt nur noch die Fernbedienung – zum Wegzappen.

„Pelléas et Mélisande“, ein Drama des jungen französischen Symbolismus Maurice Maeterlincks, eine Oper des jungen französischen Impressionismus Claude Debussys: wenn das in die Hände des jungen, bilderstürmerischen Regisseurs Peter Sellars gerät – muß da nicht eine Explosion stattfinden und den ganzen alten nebulösen Opern-Quasirealismus in die Stratosphäre pusten? Et het zonder twijfel sterk gepofft in Het Muziektheater van de Nederlandse Opera. Aber es war nur das Puffen von platzenden Luftballons und Seifenblasen.

Peter Brook hatte uns noch kürzlich mit seiner reisenden „Pelléas“-Truppe der Bouffes-du-Nord-Produktion gezeigt, wie er sein „heiliges Theater“ versteht: als konzentrierte Folge von gehauchten Nuancen, schwebenden Gesten, unmerklichen Übergängen, aber präzisester Reaktion aller auf alle. Das ließ sich im Kammer-Theater eines großbürgerlichen Salons vorzeigen – es ließ freilich auch erkennen, was für ein enormes Arbeits- und Konzentrationspensum dem intimen Theater vorausgegangen war.