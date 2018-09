Inhalt Seite 1 — Bullen auf Bergtour Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während die Konjunkturauguren auf der Suche nach dem Aufschwung noch mit Fernrohren den wirtschaftlichen Horizont absuchen, zeigen die Börsianer nach Wochen des Zweifeins wieder Optimismus. Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat sich spürbar von seinem jüngsten Tiefpunkt knapp über der Marke von 1600 Punkten entfernt – ein Zeichen, dem die Beobachter der Markttechnik große Bedeutung beimessen. Wenn der Trend sich verfestigt, sei der Weg nach oben frei bis zum Niveau des jüngsten Kurshöhepunktes bei 1718 Dax-Punkten. Und wenn diese Schwelle überschritten werde, dann...

Vielen mitbeteiligten Beobachtern mag da ganz schwindlig werden angesichts von soviel geballter Zuversicht. Mahnende Stimmen, die wegen des inzwischen recht hohen Kurs/Gewinn-Verhältnisses der dreißig Dax-Werte von über siebzehn einen Kursrückschlag befürchten, wollen denn auch nicht verstummen. Die Belastung der Wirtschaft mit Steuern und Abgaben sei zu hoch und werde sich noch verschlimmern, heißt es, die Gewinne würden noch längere Zeit gedrückt sein, denn von einem Aufschwung sei noch nichts zu sehen.

Tatsächlich unterscheidet sich die derzeitige Situation keineswegs von vergleichbaren Perioden in früheren Zeiten oder in anderen Ländern. Im Gegenteil. Amerikanische Börsianer haben dafür einen passenden Spruch parat: „Bull markets are supposed to climb a wall of worries.“ Frei übersetzt: In der Aufschwungphase hangeln sich die Kurse an einer Mauer der Skepsis nach oben.

Für einen solchen Kursanstieg spricht zum einen das Zinsargument. Man mag die Deutsche Bundesbank für ihre gegenwärtige Zinspolitik der kleinen Schritte schelten oder loben, unausweichlich ist in jedem Fall, daß die Zinsen noch weiter sinken. Entscheidend für die Industrie und ihre Investitionsentscheidungen, so wissen Volkswirte, ist nicht das absolute Zinsniveau, sondern die Differenz zwischen dem Kapitalmarktzins und der Inflationsrate: der Realzins. In diesem Zusammenhang stellt der Index der industriellen Erzeugerpreise einen aussagekräftigeren Inflationsmaßstab dar als der durch administrative Preise und Wohnungsmieten beeinflußte allgemeine Lebenshaltungskostenindex. Da die industriellen Erzeugerpreise wegen der Rezession gegenwärtig kaum noch steigen, liegt der für die Wirtschaft maßgebende Realzins mit etwa 6,5 Prozent auf außerordentlich hohem Niveau.

Sinkende Zinsen führen zum einen zu einer Kostenentlastung für die Wirtschaft, andererseits werden dadurch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren für die Investoren immer unattraktiver. Die Folge: Sie schichten ihr Geld zunehmend in Aktien um. Eine von der Frankfurter Privatbank Schröder Münchmeyer Hengst & Co. durchgeführte Analyse vergleichbarer Zinssenkungsphasen, beginnend in den Jahren 1974 und 1982, kommt zu dem Ergebnis, daß der Dax jeweils innerhalb von achtzehn Monaten um fünfzig bis sechzig Prozent kletterte. Im gegenwärtigen Zyklus hat sich der Index der dreißig wichtigsten Standardwerte seit seinem Tiefpunkt von 1413 Punkten im Oktober vergangenen Jahres erst um knapp achtzehn Prozent erholt.

Auch die Ertragslage der Unternehmen wird sich verbessern. Dazu bedarf es noch nicht einmal eines Konjunkturbooms. So prognostiziert beispielsweise die Kölner Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. bei einem gesamtwirtschaftlichen Realwachstum von bescheidenen 0,8 Prozent in 1994, das im wesentlichen von Investitionen (Bau und Ausrüstungen) und steigenden Exporten getragen werde, ein Gewinnwachstum der wichtigsten Aktiengesellschaften von rund dreizehn Prozent. Ähnliche Ergebnisse erwartet die Bank Julius Bär (Deutschland) AG. Die Experten der Dresdner International Advisors (Dresdner-Bank-Gruppe) rechnen sogar mit einem Gewinnanstieg von rund 24 Prozent im nächsten Jahr. Der Grund für den Optimismus: Nach dreijähriger substanzieller Gewinnerosion führten die Kostensenkungsprogramme der Unternehmen dazu, daß selbst eine anhaltende konjunkturelle Stagnation nicht mehr nennenswerte Ertragsverschlechterungen bewirke. Jede Geschäftsbelebung dürfte sich daher bei den Gewinnen positiv bemerkbar machen.

In den einzelnen Branchen führen die beschriebenen Mechanismen zu Effekten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirksam werden. Jede Zinssenkung am Kapitalmarkt verursache beispielsweise bei den umfangreichen Anlagen der Versicherungen in festverzinsliche Wertpapiere unmittelbar Kurssteigerungen. Daher haben die Versicherungsaktien von den Zinssenkungen der vergangenen neun Monate mit einem durchschnittlichen Kursanstieg von rund vierzig Prozent gegenüber dem Tiefpunkt des Jahres 1992 am meisten profitiert. Auch die Bankaktien haben schon einen bemerkenswerten Kursanstieg (plus zwanzig Prozent gemessen am WestLB-Branchenindex Banken) hinter sich. Angesichts der eher verhaltenen Gewinnerwartungen für 1993 (etwa plus drei Prozent) und 1994 (plus zehn bis plus elf Prozent) scheint der Zinseffekt auch bei den Bankaktien daher schon weitgehend in den Kursen berücksichtigt zu sein.