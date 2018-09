Inhalt Seite 1 — Warten auf das gelbe Wunder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Hoffmann

Der Vorsitzende des Verbandes der Postbenutzer, Wilhelm Hübner, ist sich noch immer sicher: "Da wird so mancher sein gelbes Wunder erleben." Der Countdown dazu läuft planmäßig. Am 1. Juli Punkt null Uhr wird allen Unkenrufen zum Trotz gestartet – die fünfstellige Postleitzahl.

Und dann stellt sich das gelbe Wunder, das Hübner vor allem kleinen Mittelständlern bei der Umstellung auf die neue Postleitzahl prophezeit, ganz automatisch ein. Wer seine Post nämlich ungenau adressiert, mit falscher oder ungenauer Postleitzahl, muß damit rechen, daß sie nicht mehr nach gewohnter Manier zugestellt wird. Mit der Garantie "E plus 1", derzufolge die Post in der Regel fast jeden Brief spätestens einen Tag nach dem Einwurf zustellt, ist es künftig vorbei. Briefe ohne oder mit schlampig beschrifteter Postleitzahl werden von den Sortier- und Verteilautomaten zunächst ungelesen ausgeworfen. Sie bleiben liegen, bis die korrekt adressierte Post erledigt ist. Weil die Adressaten der Briefe ohne PLZ per Hand dem jeweiligen Zustellungsbezirk zugeordnet werden müssen, kostet das mehr Zeit.

Nachdem sich der erste Frust über das neue PLZ-System – "grober Unfug", "Flops und Fehler", "Tohuwabohu" – gelegt hat, laufen die Vorbereitungen auf die Umstellung mittlerweile in ruhigeren Bahnen. Walter Maschke, Postleitzahlen-Promoter im Bonner Postministerium: "Es gibt schon keine Beschimpfungen mehr." Das Echo auf die vielfältigen Werbemaßnahmen der Bundespost sei weitgehend positiv und verspreche der neuen Postleitzahl eine hohe Kundenakzeptanz. Wann die optimale Akzeptanzquote – 97 bis 98 Prozent – erreicht ist, vermag allerdings auch Maschke nicht zu sagen.

Als die Post 1961 als erste Postverwaltung der Welt die bisherige – vierstellige – Postleitzahl einführte, dauerte es beinahe fünf Jahre, bis das Ziel erreicht wurde – trotz des populären Straßenfegers, der Fernsehsendung "Vergiß mein nicht..." mit Peter Frankenfeld. Mit "Rolf", dem gelben Fingerzeig in verschiedensten Variationen (als Abziehbild, Plüschtier oder Gummibärchen) hat die PLZ-Werbung zwar auch einen Renner entwickelt, ob Rolf jedoch mit Frankenfeld konkurrieren kann, ist völlig offen. Spätestens bis Ende des Jahrzehnts muß sich die neue Postleitzahl allerdings durchgesetzt haben. Denn ab 2000 soll das sukzessiv einzuführende Maschinenlesen der Brief-, Paket- und Päckchenpost komplett durchgesetzt sein.

Über die Notwendigkeit eines neuen PLZ-Systems gibt es für alte Posthasen kaum Zweifel. Schon vor der deutschen Einheit war unbestritten, daß die logistischen Anforderungen an das gestiegene Briefvolumen (Verdoppelung seit Mitte der sechziger Jahre) ein einfacheres und präziseres Leitsystem verlangten. Damit soll dem gelben Riesen zugleich ein neues Rationalisierungspotential erschlossen werden. Und das ist beachtlich: Ist das System nämlich einmal komplett, werden mehr als achtzig Prozent der gesamten Briefpost ausschließlich von den lesekundigen Automaten entschlüsselt und dem jeweiligen Zusteller zugeordnet. Das Rationalisierungsergebnis für die Post: 20 000 Arbeitsplätze weniger sollen es am Ende sein.

Bevor die Rationalisierungsgewinne eingefahren werden, muß die Post allerdings erst einmal zusätzliches Personal mobil machen, Sonderschichten fahren und Leistungsanreize setzen, um zu verhindern, daß die Qualität der Zustellung ausgerechnet bei Einführung der neuen Postleitzahl nachläßt. Hat sich das neue System bewährt, kann die Post mit reicher Ernte rechnen. Das jährliche Einsparpotential ab 2000 liegt bei knapp zwei Milliarden Mark.