Eier im Herzen

Vor dem Fußballpokalendspiel am vorigen Wochenende empfing Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen die Finalisten. Wie es nun mal seine Art ist, preßte der Nimmermüde seinen Gästen sogleich Berlins Olympia-Bewegung ans Herz. Dasselbe schlug zutiefst bewegt, als Diepgen über die olympischen Farben meditierte. „Wir haben uns für das leuchtende Gelb unseres beliebten Olympia-Bärchens entschieden, weil Gelb die Farbe der Sonne ist. Die Entscheidung, sich um Olympia 2000 zu bewerben, war wirklich das Gelbe vom Ei.“ Diepgens Rede übertraf sogar Ulbrichts Ringparabel von 1968. Der greise SED-Chef verabschiedete die DDR-Sportler nach Mexiko-City. „Spielt und kämpft!“ soll er ausgerufen haben und las weiter: „Holt für unsere sozialistische Republik viele Medaillen bei den 0,0,0,0,0!“ Da raunte sein Attaché: „Genosse Ulbricht, das sind die olympischen Ringe!“

Heimfahrt

Nachspiel zur Bundestagsblockade während der Asyldebatte: Weil der „Belagerungsring“ der Demonstranten von der Polizei nicht gesprengt wurde, steht Polizeichef Michael Kniesel, ein FDP-Mann, unter Beschuß. Bei der Bonner Staatsanwaltschaft sind gegen ihn neun Strafanzeigen „wegen des Verdachts der Beihilfe zur Nötigung“ eingegangen. Einem Verfahren wüßte der Polizeichef freilich Positives abzugewinnen. Nicht nur, weil er die Bonner Staatsanwälte für Rechtspositivisten hält, denen das Strafgesetzbuch (Ruhe und Ordnung) wichtiger sei als das Grundgesetz (Meinungsfreiheit). Kniesel, der im Sommer als Staatsrat nach Bremen geht, baut außerdem in der Nähe Bonns ein Haus. Und ein Gerichtstermin, nicht wahr, „ist eine gute Gelegenheit, wieder nach Bonn zu kommen“. Soviel Kaltschnäuzigkeit wünschte man den Liberalen im Bundestag.

Gewissensreise

Sage niemand, Geschäftsleute hätten kein Gewissen. Gerade in schwierigen Zeiten wissen sie sehr wohl um ihre Verantwortung für das Gemeinwohl. Zum Beispiel die ATT-Tourismus GmbH, die es in diesen Tagen von Solingen „für ihre Pflicht hält, Stellung zu nehmen“. Der Türkei-Spezialveranstalter aus Stuttgart macht sich nämlich große Sorgen um das deutsch-türkische Verhältnis und appelliert daher an alle, die Brücke zwischen den Völkern „nicht einstürzen zu lassen“. Gerade jetzt könne jeder Deutsche „durch eine Türkeireise seine Sympathie und Solidarität mit den Türken ausdrücken“. Um diesem Aufruf Nachdruck zu verleihen, warnt der Reiseveranstalter in seiner Pressemitteilung: „Wenn deutsche Touristen jetzt die Türkei meiden, würden die Türken durch den Ausfall von Devisen ein weiteres Mal geschädigt.“ Da ist sie: die Stimme des Gewissens. Reist, Leute! Wenn ihr euch nicht mitschuldig machen wollt. Reist!