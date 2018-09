Von Reiner Luyken

Ich lebe in einem waldlosen Land. Die Konturen des Geländes zeichnen sich roh und unverfälscht wie expressionistischer Steindruck gegen die sie hinterlegenden Landschaftsschichten ab. Nach Osten geht der Blick fünfundvierzig Kilometer, bevor er an die schneebekappten Formationen eines alten Grundgebirges stößt. Nach Süden sind es dreißig Kilometer, und im Westen zeichnet das Meer weit draußen die nur von ein paar Inseln unterbrochene Krümmungslinie der Erde nach. Hinter dem Haus hebt sich eine karge Hügelkante gegen den Himmel ab. Kein Baum, kein Strauch verwischt die klaren Linien. Manchmal zieht ein Rudel Hirsche über die Hügelkante. Im Aufwind der Anhöhe schwebt ein Falke. Regenbrachvögel stelzen über moorige Wiesenflecken. Alles liegt offen. Es ist ein Land ohne Schlupfwinkel.

Vermisse ich den Wald? Ich wuchs in Bayern auf, am Rande eines großen Forsts. Das Wort ruft den Geruch von Pilzen wach, den modrig-feuchten Dunst von altem Laub und abgefallenen Nadeln. Der Wald meiner Kindheit ist unentwirrbar mit Bildern vom Sterben verknüpft.

Besonders das Bild einer Leichenprozession bleibt mir im Gedächtnis. Vornweg schreitet die dicke Emme mit einem verkrumpelten, weißen Männerhemd und braunen Trevirahosen über dem Arm. Dahinter der Bestattungsunternehmer aus der Kreisstadt, der mit einem Helfer den Blechsarg trägt. Am Ende zwei Polizisten und der Gemeindediener. Sie kommen unten vom Fasanenwald herauf. Uns Kindern hatte man verboten mitzukommen. Sie hatten dort einen jungen Mann von einem Baum abgenommen. Er war schon ganz gelb im Gesicht, erzählt der Manfred, der Sohn vom Gemeindediener, der ihn dort, hoch an einem Ast baumelnd, entdeckt hatte. Niemand weiß, wer der Tote ist. Wahrscheinlich jemand aus der Stadt, der in dem Wald eine passende Endstation seiner Verzweiflung erkannt hat. Die Anwesenheit der Polizisten und der schmucklose Sarg verleihen seinem Abtransport eine erschreckende und zugleich faszinierende Sachlichkeit.

Selbstmorde kamen häufig vor. Mein Freund Itze und ich vertrieben uns manchmal die Zeit damit, durch den Wald zu stöbern und nach Lebensmüden Ausschau zu halten. Besonders der Forst oben bei der St.-Anna-Kapelle dünkte uns vielversprechend, vielleicht wegen der trostlosen Einsamkeit der verblaßt vor sich hin starrenden Heiligenfiguren in dem rißmäurigen Kapellchen. Manchmal lag ein verwelkter Feldblumenstrauß auf dem Betsims. Einmal verpaßten wir dort oben tatsächlich eine Leiche um ganze zwei Stunden. Ein Konkurrent aus dem Nachbarort war uns zuvorgekommen.

Eines Tages verschwand die (schon erwachsene) Tochter vom größten Hof im Dorf. Sie habe aus Liebeskummer ihrem Leben ein Ende gemacht, hieß es. Alles schwärmte aus, sie zu suchen. Ein Hubschrauber würde kommen und bei der Suche helfen. Hubschrauber waren damals eine Seltenheit. Wir schlichen uns auf eine Lichtung hoch oben im Wald und legten uns abwechselnd wie tot ins Gras. Aber der Hubschrauber kam nicht. Als wir zu Hause eintrafen, hörten wir, man habe die junge Frau gefunden. Sie hatte ihr Auto auf einem Waldweg geparkt und sich vergast.

Wenn ich alleine war, hatte ich immer Angst im Wald. Im Wald, da wohnten die Haßlachhexen, unten im dunklen Lüßbachtal, in das die Sonne nie hineinzuleuchten schien. An dem Karpfenteich unterhalb des verwahrlosten Hexenhofs huschten Bisamratten mit langen, haarlosen Schwänzen durchs Ufergestrüpp. Bisamrattenbisse, hatte der Itze mir versichert, seien tödlich. Der Itze wußte solche Sachen. Die eine Haßlachhexe sah man oft mit entschlossenen Schritten durch den Wald stapfen. Wenn ich sie entdeckte, verbarg ich mich hinter einem Baum.