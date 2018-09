Von Ulrich Schnabel

Für Medizinstudenten sieht die Zukunft düster aus. Wer sich heute durchs Examen quält, ist morgen möglicherweise arbeitslos, denn mit der Niederlassungsfreiheit für Ärzte ist bis 1999 Schluß. Alle Medizinerdebatten drehen sich um die verordneten Zulassungsbeschränkungen.

Alle? Nein, selbst in diesen rauhen Zeiten beschäftigt sich ein kleines Häufchen unverzagter Studenten, Professoren und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin mit der Qualität des Studiums. Unzufrieden mit der derzeitigen Ausbildung, hat die "Planungsgruppe Reformstudiengang Medizin" eine Alternative erarbeitet, die das Medizinstudium völlig umkrempelt. Und möglicherweise wird das "Berliner Modell" bereits nächstes Jahr in die Praxis umgesetzt.

Unbestritten ist, daß die akademische Berechtigung zum Heilen gravierende Mängel aufweist. Mancher Jungarzt reagiert nach jahrelangem Büffeln geradezu hilflos, wenn er plötzlich vor "echten" Patienten steht. Politiker und Krankenkassen jammern über die explodierenden Kosten eines Gesundheitswesens, das sich vor allem durch teure Apparate und übermäßigen Medikamentenkonsum auszeichnet. Und verunsicherte Patienten fühlen sich im Sprechzimmer oft wie beim Automechaniker ("Blutbild? Cholesterin? Leberwerte?") und suchen daher Rat in Naturheilpraxen, bei Akupunkteuren und Homöopathen.

Die Berliner Planungsgruppe will dies ändern. Stolz präsentieren die Studenten heute ihr Curriculum eines Reformstudienganges, das sie seit dem wildbewegten "Streiksemester" 1988/89 an der Freien Universität Berlin entwickelten. Neben Demos, Hörsaalblockaden, Vollversammlungen und starken Sprüchen blühten damals auch eine Vielzahl "selbstbestimmter" Seminare auf. Nur wenige Streikgruppen blieben allerdings so hartnäckig wie jene "Inhalts-AG", die sich bei den Medizinern formierte. "Ganz am Anfang waren wir 250 im Hörsaal West", erzählt Andreas Stein, einer der "Medis" der ersten Stunde. Und seine Mitstreiterin Claudia Kiessling präsentiert das "Urpapier", "das damals ganz groß verabschiedet wurde in grausigen Vollversammlungen mit 3000 Leuten." In dem sechsseitigen, inzwischen leicht vergilbten Werk wurde in noch vager Form das Unbehagen an einem Medizinstudium formuliert, das sich "auf das Aneignen enzyklopädischen Wissens" beschränke und weit davon entfernt sei, die Basis für eine "patientenzentrierte, ganzheitliche Medizin" zu vermitteln. Damals waren die Ansprüche noch hochgesteckt: Neben feministischen Forderungen durfte auch der Hinweis auf "sensible Bereiche wie Gen-, Nuklear- und Rüstungsforschung" nicht fehlen sowie die Aufforderung an alle, sich an dem "Diskussionsprozeß" aktiv zu beteiligen.

Nach dem Streik sank die Motivation der meisten Kommilitonen jedoch erst einmal in den Keller ab. Gerade noch sechs bis acht Unentwegte blieben übrig, berichtet Claudia Kiessling: "Manchmal saßen wir da und wußten nicht, ob wir uns noch einmal treffen." Doch gerade während dieser Durststrecke fand der Reformeifer seine solide Basis, denn die vereinsamten Aktivisten beschlossen: ,,Jetzt ackern wir uns erst mal durch bereits existierende Reformmodelle hindurch."

Da gab es zum Beispiel jemanden, der etwas über einen alternativen Medizinstudiengang an der Rijksuniversiteit Limburg wußte; ein anderer war schon einmal in der Privatuniversität Witten-Herdecke gewesen. Stimuliert von diesen Berichten, fuhren die einen nach Kanada zur McMaster Universität, die 1975 einen medizinischen Reformstudiengang eingerichtet hatte, andere nach Linköping oder ins ehrwürdige Harvard, wo man 1985 in der Medical School einen "neuen Weg" eingeschlagen hatte. "Das hat natürlich Substanz in die Diskussion gebracht, da wurde nicht von Wolkenkuckucksheimen berichtet", kommentiert Professor Dieter Scheffner, der inzwischen mächtigste Verbündete der Reformierer. Als Dekan des Universitätsklinikums Rudolf Virchow übernahm er 1989 den offiziellen Vorsitz in der damals gegründeten Planungsgruppe: "Die Initiative lag in der Regel bei den Studenten, und wir sind dann in die Gremien gegangen und haben, mit viel Glück, auch gekriegt, was wir wollten." Ob es um Tutorenverträge oder einen bundesweiten Kongreß zum Thema "Medizinischer Reformstudiengang" ging – "der Wind wehte aus der richtigen Richtung", sagt Dekan Scheffner heute. Und Andreas Stein ergänzt: "Viele haben auch gedacht: Lassen wir die ruhig mal machen, es gibt ja so viele ergebnislose Reforminitiativen in der bundesrepublikanischen Geschichte, warum soll das hier anders laufen."