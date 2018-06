Was soll ein Buch über das unaufhaltsame Ende von EG und Nato zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Union Wirklichkeit zu werden scheint, an dem sich Europa dank der Maastrichter Verträge für eine stärkere Integration und gegen die Auflösung entschieden hat? Hans Arnolds Antwort ist klar: weil Maastricht direkt in eine Sackgasse führt.