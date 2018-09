Jim Batchelor meint: „Nun, wie dem auch sei, ich bin. immer noch stolz darauf, Engländer zu sein.“ Jim, ein Lastwagenfahrer aus dem Londoner East End, fungiert als Feldassistent eines Ethnologen auf einer Forschungsreise bei dem Volksstamm, der vor einem halben Jahrhundert die halbe Welt zu beherrschen glaubte und bis heute seine Einzigartigkeit durch subtile Symbolik zum Ausdruck bringt – etwa Briefmarken, die, einzig auf der Welt, die Angabe des Ursprungslandes durch den in selbstverständlicher Anmaßung starrenden Schattenriß eines gekrönten Frauenkopfes ersetzen: die Insulaner.

Der Ethnologe ist selbst Insulaner, einer von den Auserwählten, in den heiligen Hallen von Oxford und Cambridge Geschulten. Auch er ist „bis zu einem gewissen Grad“ stolz, Engländer zu sein. Ihre ethnische Gemeinsamkeit über die Klassenschranken hinweg charakterisiert sein proletarischer Helfer durch ihre Identität als „typische Spinner, wenn man so will“.

Mit der Methodik der Volkskunde exploriert das Team die Zeremonien und Bräuche des Inselvolkes, vom Anschneiden des Hochzeitskuchens über die Rolle des in jedem englischen Haus unentbehrlichen Kamins, des „Altars häuslicher Tugenden“, bis zum ritualisierten Umgang mit dem Körper, mal angezogen, mal nackt und schließlich bei der Beseitigung seiner sterblichen Überreste. Am Ende ihrer Forschungsreise ist der Assistent verwirrt. Das englische Wesen, die „Englishness“, scheint sich ihm mehr und mehr zu entziehen, je weiter sie ihm nachspüren. Der Ethnologe tröstet ihn: „Es verändert eben unaufhörlich seine Gestalt, wie eine Amöbe. Daran erkennt man, daß es noch am Leben ist.“

Der Titel der deutschen Übersetzung des ethnologischen Reiseberichts – „Traurige Insulaner“ von Nigel Barley (Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1993; 168 S., 28,– DM) – ist irreführend. Die Originalausgabe heißt: „Native Land“ – ein ironisches Wortspiel mit feinen Schattierungen. Traurig sind Nigel Barleys Insulaner nicht, eher befangen in einer kleinen, in sich geschlossenen Welt, der sie selbst nicht mehr recht trauen. Seine Engländer geben ohne Zögern ihre Religionszugehörigkeit mit „Church of England“ an – ohne zu glauben. Sie halten an der Monarchie fest wie an verdauungsfördernden Keksen und roten Briefkästen. Sie amüsieren sich lieber beim Strandurlaub in Great Yarmouth als an der Costa Brava.

Das Buch ist eine hübsche Einführung für Inselunkundige. Bei der Lektüre kommt einem zu Bewußtsein, wie sehr viele unserer Bräuche denen der Briten ähneln – wie verwandt wir Europäer sind. Wer freilich wirklich in die Psyche des Inselvolkes eindringen will, dem bleibt die Lektüre der Times nicht erspart. Wie umriß Star-Kolumnist Matthew Parris neulich auf die unnachahmlich englische Art seine Nationalgefühle? „Wir sind natürlich die Nummer eins, aber es ist nicht fein, darauf herumzureiten.“ Reiner Luyken