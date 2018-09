Von Robin Detje

Auf dem Marx-Engels-Platz in Berlin Ost steht ein Schloß. Es sieht sehr gelb aus und flattert im Wind: angemalte Plastikplanen auf einem Stahlgerüst, nichts weiter. An der Südostwand des Palasts der Republik hört die Schloßattrappe auf wie abgeschnitten.

Das Berliner Stadtschloß, dessen ausgebrannte Ruinen bis zu ihrer Sprengung im Winter 1950 an dieser Stelle standen, sieht auf Photos aus wie eine graue Kaserne. Die Schloßattrappe sieht aus wie eine gelb leuchtende Kaserne – bloß leichter und etwas flatterhaft.

1. Das Schloß

Der Förderverein Berliner Stadtschloß, der die Planen auf das Gerüst hat spannen lassen, will die alte Hohenzollernresidenz in ihrer ganzen steinernen Schwere zurück. Um zu verhindern, wie Wilhelm von Boddien es ausdrückt, daß „das Übergewicht der Moderne“ die Stadt „erdrückt“. Wilhelm von Boddien, Landmaschinenfabrikant in Bargteheide bei Hamburg und Erster Vorsitzender des Vereins, sieht die Mitte der Hauptstadt eingekesselt von einem „Ring der Moderne“, aus dessen Würgegriff es nur noch ein Entkommen gebe: in die Vergangenheit. „Aber bitte“, fleht der Vorsitzende auf der Pressekonferenz, „werten Sie uns nicht als einen Verein von Nostalgikern!“

In seinem Büro in Charlottenburg, mit dessen Kunstbestand man ein hübsches kleines Museum ausrüsten könnte,’ sitzt der Anwalt Peter Raue. Eine „seltsame Gemengelage“ nennt er die Mischung aus unternehmerischer Tatkraft und rückwärtsgewandter Sehnsucht im Förderverein für das Stadtschloß. Herr von Boddien aber sei zweifellos ein „ganz fabelhafter Mann“, einer, wie jede Stadt einen brauche. Er, Peter Raue, habe für Wilhelm von Boddien in Berlin „an ein paar Türen geklopft“, und er hat ihm sicher auch ein paar geöffnet. Er wäre sicher auch ein ganz fabelhafter Anwalt, sollte der Stadtschloß-Verein jemals einen brauchen.

2. Der Anwalt