Es dauert eine Weile, bis Peou Sophal nicht nur sein Lächeln, sondern auch seine Worte findet. "Wo sollen wir den hingehen? Außer in den Städten wie Phnom Penh oder Sihanouk Ville ist die Lage doch woanders in Kambodscha nicht viel besser", sagt der Lehrer, mit 38 Jahren einer der Ältesten seines Dorfes, "wenn sich in diesem Land nicht bald etwas ändert, dann laufen viele zu den Roten Khmer über, dann fängt die ganze Katastrophe wieder von vorne an – wie in den siebziger Jahren.